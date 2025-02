Incontro istituzionale con il Sottosegretario del Mef Sandra Savino. Gianluca Quadrini: “Discussione proficua sul Nuovo Assetto Organizzativo Territoriale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli”

Ieri, il presidente del consiglio provinciale di Frosinone, Ing. Gianluca Quadrini, accompagnato dal Dott. Nino Langella, già funzionario ADM e attuale responsabile regionale LAZIO-ABRUZZO per Confintesa, ha incontrato l’On. Le Sandra Savino, Sottosegretario del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con delega ai rapporti con l’Agenzia delle Dogane e Monopoli, per manifestare le preoccupazioni dell’intero territorio della provincia di Frosinone circa il nuovo assetto organizzativo territoriale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che prevede, appunto, il declassamento della locale sede ADM. L’incontro ha visto la partecipazione di tecnici del ministero e di esperti del settore, uniti nell’intento di discutere le sfide e le opportunità legate alla riorganizzazione dell’Agenzia.

“Durante la discussione, – afferma in una nota il Presidente Quadrini – è stata ribadita con fermezza l’importanza di mantenere intatta la struttura dell’agenzia sul nostro territorio, fondamentale non solo per i servizi che eroga ma anche per l’occupazione qualificata che garantisce. L’ADM rappresenta un punto di riferimento per Frosinone e per l’intera provincia, e il suo declassamento comporterebbe un impatto negativo non solo per l’economia locale, ma anche per il benessere dei cittadini.”

Il confronto si è svolto in un clima di serietà e determinazione, grazie alla disponibilità e sensibilità del Sottosegretario Savino, che ha manifestato immediato interesse alle problematiche rappresentate, dimostrando conoscenza del problema e approccio pratico alla possibile soluzione. Nel corso dell’incontro, sono emersi suggerimenti costruttivi da parte dei partecipanti, volti a garantire che il nuovo assetto organizzativo tenga conto delle specificità territoriali e delle necessità degli operatori del settore. È stata sottolineata l’importanza di un dialogo continuo tra governo, rappresentanti degli enti locali ed imprese, per costruire un sistema doganale e monopolistico che sia al passo con le esigenze del mercato globale non abbandonando però, le solide radici territoriali. Il Sottosegretario ha ribadito l’impegno, suo personale e della struttura del Ministero, a sostenere una riforma che migliorerà l’efficienza si dell’Agenzia, ma non penalizzerà territori industriali già in sofferenza, come la provincia di Frosinone. Quadrini ha espresso un sincero ringraziamento al Sottosegretario Savino per la sua disponibilità, la sua professionalità e la sua vicinanza alle esigenze del nostro territorio, nonché per il suo impegno a trovare soluzioni condivise che possano proteggere e valorizzare l’operato dell’ADM a Frosinone. “Raramente nel corso della mia, ormai lunga, azione politica mi è capitato di discutere e tentare la soluzione di problemi così impattanti con il territorio della provincia, con interlocutori così preparati e disponibili. Afferma il Presidente Quadrini – La serietà e le risposte dell’On.le Savino fanno ben sperare, ma soprattutto è di buon auspicio, per tutta la provincia, sapere di avere orecchie amiche in via XX Settembre.” L’incontro si è concluso con l’impegno a fornire tutti i dati necessari a sostegno della richiesta promossa e ad un permanente rapporto politico-istituzionale. Si continuerà a lavorare in sinergia per garantire che il nostro territorio non perda risorse fondamentali per la sua crescita e sviluppo.