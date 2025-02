Icon Collection: evoluzione e rinnovamento al vertice

Crescita e innovazione del gruppo per un futuro sempre più ambizioso

Il Gruppo Icon Collection, fondato dai cugini Federico e Riccardo Ficcanterri, continua il suo percorso di crescita ed evoluzione, segnando un’importante tappa nel proprio sviluppo con un cambio generazionale ai vertici. Da sempre orientato all’innovazione e all’eccellenza nell’ospitalità di lusso, il gruppo guarda al futuro con una visione dinamica e ambiziosa. Dopo due anni di collaborazione, il 9 gennaio 2025 si è concluso il rapporto lavorativo con Ciro Verrocchi, che ha ricoperto il ruolo di Direttore Generale dal febbraio 2023 segnando l’inizio di una nuova fase.

Questa transizione segna un nuovo periodo di sviluppo per Icon Collection, una realtà che negli ultimi anni ha saputo distinguersi nel settore dell’ospitalità di lusso grazie a una visione strategica ambiziosa, lungimirante e fortemente orientata all’innovazione. Il gruppo ha consolidato la propria identità attraverso una crescita costante, caratterizzata dall’introduzione di nuovi progetti, servizi esclusivi e dall’adozione di soluzioni all’avanguardia capaci di ridefinire gli standard dell’accoglienza.

Il cambio generazionale al vertice, che vede coinvolta la nuova generazione della famiglia Ficcanterri insieme alla generazione senior, rappresenta un’opportunità strategica per accelerare e rafforzare ulteriormente l’evoluzione di Icon Collection, dando slancio a una nuova fase di crescita e trasformazione. Il gruppo punta su un management dinamico, visionario e altamente specializzato, in grado di anticipare le tendenze del settore, interpretare le esigenze di una clientela sempre più sofisticata e plasmare esperienze di soggiorno che combinano eccellenza, esclusività e innovazione. Questo percorso si inserisce in una più ampia evoluzione verso un modello di azienda Teal, basato su autonomia, responsabilità condivisa e una cultura organizzativa incentrata sulla collaborazione e sullo sviluppo continuo.

Attraverso questa transizione, Icon Collection rinnova il proprio impegno nel ridefinire gli standard dell’ospitalità di lusso, trovando il perfetto equilibrio tra tradizione e avanguardia. Il rispetto per l’eredità dell’ospitalità d’alta gamma si fonde con un approccio contemporaneo che abbraccia tecnologie immersive, servizi su misura e un’estetica ricercata, con l’obiettivo di offrire agli ospiti esperienze uniche e memorabili. Parallelamente, il gruppo sta potenziando gli investimenti in nuovi progetti dedicati alla formazione (PEOPLE), alla sostenibilità (WePlant) e al lusso (The Sense Experience Resort 5*L), ampliando la propria presenza nei mercati strategici e stringendo collaborazioni con partner d’élite. L’obiettivo è sviluppare concept innovativi che coniughino il fascino dell’ospitalità tradizionale con le esigenze contemporanee di benessere, sostenibilità e design.

Con questa evoluzione, Icon Collection si conferma come un punto di riferimento nell’hôtellerie di alta gamma, pronto a tracciare nuove direzioni nel settore e a offrire esperienze che esprimano il massimo dell’eccellenza e dell’esclusività. Con determinazione e visione strategica, il gruppo continua a consolidare il proprio posizionamento nel panorama internazionale, proiettandosi verso nuove sfide e opportunità, senza mai perdere di vista i valori di eccellenza e autenticità che ne hanno decretato il successo

La proprietà e tutto il team ringraziano Ciro Verrocchi per il lavoro svolto e gli augurano il meglio per i suoi futuri progetti professionali.

Icon Collection

È una società di consulenza del gruppo imprenditoriale Ficcanterri, nata nel 2019, che si occupa di gestire in maniera sinergica una serie di servizi (marketing, revenue, booking, acquisti, amministrazione, controllo di gestione, etc.) per le strutture The Sense Experience Resort, Park Hotel Marinetta, Antico Podere San Francesco, Borgo VerdeeHotel Botticelli. Icon Collection ha il compito di condurre tutte le strutture verso l’innovazione sia nell’ambito dell’offerta di servizi, nel marketing, revenue & sales, nei sistemi di controllo ed efficientamento economico che nell’ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane e finanziarie.