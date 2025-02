Chi era Lorenzo Rovagnati, morto sull’elicottero precipitato. Indaga la Procura

L’erede del colosso di salumi Rovagnati aveva 41 anni: è morto ieri sera nello schianto dell’elicottero che doveva riportarlo a Milano dopo la visita al castello di famiglia

BOLOGNA – Era amministratore delegato insieme al fratello dell’azienda Rovagnati, il colosso dei salumi che tutti conoscono per il prosciutto ‘Gran Biscotto’ e aspettava il terzo figlio dalla moglie Federica Sironi: Lorenzo Rovagnati aveva 41 anni ed è morto ieri sera in un incidente. L’elicottero su cui viaggiava è precipitato a Castelguelfo, in provincia di Parma, poco dopo il decollo. L’incidente, secondo le prime ricostruzioni, è stato causato dalla fitta nebbia che ieri sera avvolgeva il castello di Castelguelfo, di proprietà della famiglia Rovagnati. Ma la dinamica dell’incidente è ancora tutta da chiarire. Oltre all’imprenditore, nello schianto avvenuto subito dopo il decollo, sono morti i due piloti: Flavio Massa e Leonardo Italiani. L’Agenzia per la sicurezza del volo, ieri sera, ha subito aperto un’inchiesta e ha inviato sul posto gli ispettori: arriveranno oggi nella tenuta di Castelguelfo. Anche la Procura di Parma ha aperto un’inchiesta.

