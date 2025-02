 CATTURATO LATITANTE IN ALBANIA GRAZIE ALL’IMPEGNO DEI CARABINIERI DI FERMO CON I CANALI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE DI POLIZIA

Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, da ritenersi presunte innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento -indagini preliminari -fino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile, edal fine di assicurare il diritto di cronaca costituzionalmente garantito, si comunica che nei giorni scorsi a Shijak, Durazzo –Albania, grazie alla straordinaria collaborazione tra i Carabinieri del comando Provinciale di Fermo e le forze dell’ordine albanesi, è stato rintracciato e arrestato un albanese di 49 anni, pluripregiudicato, già domiciliato a Porto Sant’Elpidio (FM). L’operazione si inserisce in un contesto di intensa cooperazione internazionale di polizia avviata dai Carabinieri del Reparto Operativo diFermo, e che ha visto il coinvolgimento del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia presso la Direzione Centrale della Polizia Criminale (D.C.P.C.). Il soggetto, noto per avere diversi alias, era ricercato attivamente dal 2015 e risultava inserito anche nel database dell’Interpol con una “Red Notice” (una Red Noticeè un avviso diffuso dall’Interpol su richiesta di una forza di polizia nazionale -l’avviso viene memorizzato nella banca datidell’Interpol e può essere visualizzato immediatamente dalle forze di polizia di tutto il mondo). L’arresto è stato possibile grazie a un’accurata attività info-investigativa condotta dal Reparto Operativo dei Carabinieri, che ha consentito di localizzare il latitante, gravato da un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Fermo. Questo provvedimento, esteso a livello europeo nel 2023 e a livello internazionale nel novembre 2024, prevede una pena complessiva di quattro anni, undici mesi e diciassette giorni di reclusione, per reati di traffico illecito di sostanze stupefacenti, rientro illegale nel territorio dello Stato, falsità materiale e altro, commessi tra il 1999 e il 2013 nelle province di Macerata, Teramo e Fermo. L’operazione di cattura, effettuata dalla Polizia di Durazzo, rappresenta un esempio lampante dell’efficacia della cooperazione tra le forze dell’ordine di diversi paesi, uno strumento irrinunciabile che consente di contrastare in modo incisivo la criminalità internazionale. Le autorità albanesi hanno messo a disposizione l’individuo per le procedure di estradizione verso l’Italia. I Carabinieri esprimono la loro gratitudine alle autorità albanesi e al Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia per il supporto e la sinergia che hanno permesso di assicurare alla Giustizia il citato latitante.