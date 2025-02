Strada provinciale 63 Simbruina. Presto la consegna del progetto di rifacimento 

È quanto emerso nel corso dell’incontro che si è svolto nei giorni scorsi presso la sede della Provincia dell’Aquila. Quadrini: “un intervento strategico per la viabilità tra Lazio e Abruzzo.”

Al vertice, finalizzato all’analisi del progetto, hanno partecipato il presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso, il vicepresidente Gianluca Alfonsi, il direttore generale dell’Ente, Paolo Collacciani, il presidente del Consiglio provinciale di Frosinone, Gianluca Quadrini, l’assessore regionale Roberto Santangelo e il dirigente del settore Viabilità della Provincia dell’Aquila, Nicolino D’Amico. Presenti anche i primi cittadini Maurizio Murzilli (Capistrello) e Gianmaria Vitale (Canistro), oltre a una delegazione del Comune di Filettino, composta dal sindaco di Filettino, Paolo De Meis, dal vicesindaco Alessia Pomponi e dai consiglieri Francesco Ottaviani e Paola Santori.

Nel corso dell’incontro il Presidente Quadrini ha ricordato “l’importanza della collaborazione tra le due Province”, impegnandosi a lavorare, attraverso l’Astral, “per ottimizzare il manto stradale del versante laziale, in modo da armonizzare gli interventi”.

“La strada Simbruina non è solo una via di collegamento tra due regioni, ma un simbolo della nostra volontà di unire i territori, migliorandone la viabilità e creando nuove opportunità per cittadini e imprese», ha dichiarato il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone. «Abbiamo fatto un altro importante passo avanti, grazie alla forte collaborazione tra le istituzioni. La messa in sicurezza di questo tratto stradale garantirà un miglior flusso di traffico e renderà il transito più sicuro. Sottolineo – aggiunge – che oltre al valore turistico, la sp 63 è un’importante via di comunicazione per i residenti dei comuni montani dei due versanti appenninici, che la utilizzano per i loro spostamenti quotidiani, per le necessità di salute e di scambi commerciali”.

In tal senso si è espresso anche il sindaco di Filettino, Paolo De Meis che sottolinea nella nota: “finalmente ci giungono notizie confortanti per la strada provinciale Simbruina. Il progetto per la sua riapertura verrà consegnato a breve. Siamo fiduciosi sulla rapida risoluzione della problematica che consentirà la mitigazione del rischio idrogeologico e il transito regolare sull’importante strada di collegamento tra il Lazio e l’Abruzzo. In questo senso ne gioveranno i cittadini delle due regioni, normalizzando gli scambi culturali, sociali ed economici.”

Il progetto, che prevede il rifacimento completo della strada Simbruina, mira a garantire la sicurezza e l’efficienza del tratto viario, che da tempo necessitava di interventi urgenti. “La Provincia dell’Aquila sta lavorando a questa vicenda da tempo e in questo senso devo ringraziare il vicepresidente Alfonsi che si è impegnato in prima persona per trovare una soluzione non semplice – ha sottolineato il Presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso – Il progetto, suddiviso in più stralci, nel dettaglio prevede un intervento immediato sulla parte più critica della strada, situata a monte, in grave dissesto idrogeologico”. “Da sempre abbiamo ritenuto la sp 63 una arteria ad alta valenza strategica sotto il profilo dei collegamenti tra Lazio e Abruzzo, nonché sotto il profilo dell’attrattività turistica tenendo conto degli ameni paesaggi attraversati”, ha aggiunto Alfonsi.

Tutti i presenti hanno sottolineato l’impegno comune per la riapertura della strada e l’assessore regionale Santangelo ha confermato “la disponibilità della Regione a supportare la Provincia nel completamento di questo intervento cruciale”.

Il Presidente Quadrini ha poi concluso con un ringraziamento a tutti i partecipanti, sottolineando l’importanza di lavorare insieme per raggiungere risultati concreti e duraturi. “Questo progetto è la dimostrazione che, quando le istituzioni si uniscono, i risultati non tardano ad arrivare. Oggi stiamo costruendo le fondamenta per un futuro più interconnesso e prospero per il nostro territorio. L’obiettivo della Provincia di Frosinone e del nostro Presidente, Luca Di Stefano, è chiaro: rafforzare i legami tra Frosinone e l’Aquila, creando nuove opportunità di sviluppo per entrambi i territori.”