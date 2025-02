MILANO, DE CORATO (FDI): «RECORD NEGATIVO PM10 RISULTATO DI POLITICHE FALLIMENTARI DI SALA E DEL CSX CON INUTILI DIVIETI CHE SONO SERVITI SOLO A FARE CASSA SU AUTOMOBILISTI»!

«Il report odierno di Legambiente ‘Mal’Aria città 2025’ ci dice, ancora una volta, che le politiche ambientali di Sala e di tutto il Centrosinistra, non sono servite a nulla se non solamente a far cassa, aumentandone quella di Palazzo Marina, sugli automobilisti! Siamo, infatti, al primo posto in Italia assieme a Frosinone per superamento dei limiti di inquinamento, relativi alle polveri sottili e al biossido di azoto, consentiti dalla legge per 68 giorni nel 2024. Da parte dell’attuale maggioranza l’introduzione di Area B, l’esagerato aumento di Area C da 5 a 7,5 euro, le diverse zone 30 km/h (ed in alcuni casi anche a 20 km/h), la turnazione dei parcheggi a pagamento sulle strisce blu con un massimo di due ore in alcune zone, le numerose piste ciclabili e le altrettante aree pedonali, sono state un vero e proprio fallimento della Sinistra dell’ultimo decennio, sia con l’Amministrazione Pisapia che, in particolare, con quella Sala».

Così il Deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi,Riccardo De Corato.