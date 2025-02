MILANO, VANDALIZZATI MURALES BRUCK-SEGRE-MODIANO, DE CORATO(FDI): «SIAMO LA CITTA’ PIU’ ANTISEMITA D’ITALIA?

SALA RISPONDA! A GAZA TREGUA E IN CITTA’ OLTRAGGIANO SUPERSTITI SHOAH»

«L’atto vandalico sui nuovi murales che celebrano Edith Bruck Liliana Segre e Sami Modiano, è l’ennesimo gesto violento e cattivo che si scatena in città, soprattutto nei confronti degli ultimi tre grandi testimoni italiani della Shoah. Ricordo che già in passato, il murales in piazzale Loreto, era già stato vandalizzato. Ma Milano negli ultimi tempi è diventata, per caso, la città più antisemita d’Italia? I cittadini attendono la risposta dal Sindaco. La cosa che ha dell’incredibile è che a Gaza c’è la tregua, mentre nella nostra città, puntualmente ogni sabato, ci sono cortei di protesta che causano enormi disagi al traffico, commercianti e shopping. Siamo l’unica città, in Italia, dove vengono fatti ancora cortei pro-Hamas nonostante a Gaza la situazione sia migliorata. Si può continuare in questa direzione? Io direi assolutamente di no»!

Così il Deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi,Riccardo De Corato.