Sono andate in scena due gare Fisi perfettamente organizzate dello sci Club CZERO6 con 256 atleti al via

SLALOM GIGANTE-AD OVINDOLI INCETTA DI PODI PER I MASTER E I GIOVANI LAZIALI

E’ stato un altro week-end all’insegna degli sport invernali. Sci alpino, biathlon, fondo, gli atleti laziali sono stati protagonisti su svariati fronti. Ovindoli ha ospitato sabato due gare FISI di Slalom Gigante, riservate alle categorie Giovani, Seniores e Master: il Gran Prix 3 Quarti Prati e Nord e il Gran Prix Change Capital Viterbo. Le gare organizzate dallo Sci Club CZERO6, in collaborazione con il CLS-Lazio e Sardegna, si sono disputate sull’Anfiteatro della stazione abruzzese. Entrambe le prove erano valide per il 2° Circuito Appennino Master 2025. Ma al di là dei risultati ancora una volta va rimarcata la perfetta organizzazione dell’evento da parte del team romano sottolineata positivamente dai numerosi partecipanti arrivati da tutto il Cento Italia. Avvincenti le gare con i migliori laziali protagonisti. In campo femminile (MC) lo SC CZERO6 messo a segno in entrambe le gare una doppia splendida tripletta con la vittoria di Virginia Garrafa davanti a Elisa Traversa e Lina Clementi. Nella categoria MA, dominata dall’abruzzese Carlo Nusca, il team di Gianni Cerasa & C. ha applaudito anche l’ottimo secondo posto, in gara 2, di Francesco Dimitri (MA) e il terzo gradino del podio conquistato da Alessandro Longobardi dietro i napoletani Marco e Andrea Ballabio nelle due prove della “MB”. Tra i “Senior” Gabriele Piccioni ha regalato due magnifiche vittorie al team romano Snow-Side che ha brindato anche al secondo e terzo posto di Edoardo Marinucci. Nella categoria Giovani doppio trionfo del romano Simone Di Gregorio dello S.C. Campo Felice. Belle performances di Paolo Oddi dello S.C. Orsello che ha chiuso con un argento e un bronzo.

“ Cosa dire di questa giornata di gare ?- ha dichiarato Giovanni Cerasa dello dello Sci Club CZERO6 organizzatore dell’evento- è stato un grande successo. La neve ha tenuto bene, anche se poca, e le gare sono state di eccellente livello tecnico. La cosa che ci gratifica è la soddisfazione di tutti i i 256 iscritti (numeri da record in linea con quanto avveniva nel periodo pre-covid), degli allenatori e dei dirigenti di tutti i team presenti. Ringrazio tutto lo staff della stazione, coordinato perfettamente da Mauro Scipioni, Cristiano Orlandi per l’ottima tracciatura, gli impeccabili giudici del CLS Rondinara e Lolli. Abbiamo chiuso con la premiazione che, oltre ai trofei in cristallo previsti dai protocolli Fisi, ha offerto ai partecipanti gustose prelibatezze offerte dagli sponsor “.