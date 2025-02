Per San Valentino scegli l’Experience Gifting

Tante alternative entusiasmanti e chic a rose e cioccolatini

Sono sempre più diffuse la consapevolezza dell’importanza di investire in esperienze che arricchiscono la vita, l’attenzione a contrastare l’accumulo di beni materiali ed effimeri, e la tendenza a fare “regali esperienziali”: momenti memorabili invece di cose tangibili. Il loro valore è più duraturo e porta con sé emozioni, ricordi e condivisione, come viaggi, attività culturali, avventure, o momenti di relax.

Per San Valentino, le strutture affiliate a Condé Nast Johansens propongono soggiorni di charme romantici e ad alto tasso di complicità.

Ecco alcune esperienze da regalare e condividere con la persona amata a San Valentino:

Villa Abbondanzi Resort : svegliarsi in una villa neoclassica, aprire le finestre ed essere salutati dai fenicotteri rosa. Il resto del soggiorno sarà un susseguirsi di coccole di benessere e gourmet.

: svegliarsi in una villa neoclassica, aprire le finestre ed essere salutati dai fenicotteri rosa. Il resto del soggiorno sarà un susseguirsi di coccole di benessere e gourmet. Parco dei Principi : affacciata sui simboli della Città Eterna, una location sontuosa che stimola tutti i sensi, inclusa una spa che è un tempio di romanticismo e benessere.

: affacciata sui simboli della Città Eterna, una location sontuosa che stimola tutti i sensi, inclusa una spa che è un tempio di romanticismo e benessere. Buonanotte Garibaldi : vivere tre giorni nella casa atelier di un’artista, circondai dalle sue opere, nel cuore di Trastevere.

: vivere tre giorni nella casa atelier di un’artista, circondai dalle sue opere, nel cuore di Trastevere. Grand Hotel des Étrangers: atmosfera indimenticabile nell’isola di Ortigia, affacciati sul mare di Siracusa.

Villa Abbondanzi Resort

Villa Abbondanzi Resort è un 4 stelleSuperior situato in una villa neoclassica circondata da un parco secolare di 7 ettari popolato da fenicotteri e cicogne, nella campagna di Faenza. È un’oasi di pace che unisce una location prestigiosa ad un ristorante gourmet, alla tranquillità della posizione isolata, ai servizi di una Spa.

Nel corpo principale della villa, fra arredi d’epoca, quadri e pavimenti in marmo si trovano il ristorante Il Fenicottero Rosa Gourmet e al piano di sopra le Superior Suite. Attraversando una lunga passeggiata contornata dal verde del prato e degli alberi, si arriva al Relais, uno spazio di Villa Abbondanzi Resort che include la zona hotel con diverse tipologie di camere e il centro benessere Wellness&SPA, la Garden SPA ed il ristorante Cinque Cucchiai.

Pacchetto Fuga di charme

Per una fuga romantica all’insegna di eleganza e tranquillità, Villa Abbondanzi Resort offre l’incantevole vista parco secolare popolato da fenicotteri e cicogne; momenti di puro relax presso il centro benessere e un’indimenticabile esperienza culinaria a Il Fenicottero Rosa Gourmet.

Il pacchetto comprende: 1 pernottamento in Superior Suite nella Villa Neoclassica immersa nel Parco dei Fenicotteri; 1 ricca colazione dolce e salata servita nella veranda della Villa; 1 Menù degustazione “IMPRESSIONE” di 4 portate a scelta uguale dalla carta per tutti i commensali a Il Fenicottero Rosa Gourmet (bevande e vini esclusi); cocktail a persona al Cocktail & Wine Bar Armidà; accappatoi e teli in camera; accesso libero alla Piscina Sensoriale con idromassaggio multi-getto, acqua riscaldata, musico e cromoterapia; ingresso di 2 ore alla Garden SPA con sauna, bagno turco, vasca idromassaggio e zona relax (su prenotazione); 10% di sconto su tutti i trattamenti; accesso libero alla Sala Fitness con macchinari Technogym. Inoltre parcheggio non custodito sia interno che esterno al Resort; connessione Wi-Fi gratuita e courtesy bike.

Il Fenicottero Rosa Gourmet è chiuso il martedì ed il mercoledì. Aperto a cena: dal giovedì al lunedì dalle 19:30 alle 22.00.

Prezzo del pacchetto a partire da Euro 204,00 a persona.

Parco dei Principi Grand Hotel & Spa

Il Parco dei Principi Grand Hotel & Spa è un angolo di paradiso, un Resort urbano nel cuore di Roma circondato da un incantevole giardino botanico con piscina esterna: verde, fresco e accogliente, a pochi passi dal centro ma affacciato su Villa Borghese. Il lussureggiante e tranquillo giardino all’italiana privato lo rende adatto sia a famiglie che ad eventi privati o aziendali. Grazie anche alla piscina esterna e alla PRINCE SPA di 2000 mq dedicati a benessere e fitness, l’albergo è prescelto per ritiri e soggiorni dal mondo dello sport e da quello istituzionale. Elegante e lussuoso, è l’oasi in cui poter vivere un soggiorno all’insegna del benessere: la Spa con piscina effettua trattamenti benessere di lusso, ed è caratterizzata da un soffitto con Swarowski incastonati e da un’illuminazione particolare che evoca il cielo stellato.

Le suite, con vista sul parco e la cupola di S. Pietro, hanno ospitato tanti nomi famosi tra cui i Beatles, Kenneth Branagh, Charlotte Rampling. L’albergo propone agli ospiti tre esperienze gastronomiche diverse: un Ristorante gourmet sempre aperto, il Pauline Borghese; La Pomme Bar&Lounge e Le Parc Bar&Grill all’aperto.

Pacchetto San Valentino

Il pacchetto “San Valentino” include: soggiorno in camera doppia con colazione inclusa, con upgrade in base alla disponibilità; accesso alla Prince Spa; cena a lume di candela con menu dedicato presso il raffinato ristorante Pauline Borghese; accoglienza speciale in camera all’arrivo; late check-out alle 16:00, in base alla disponibilità; early check-in, in base alla disponibilità.

Il concierge è a disposizione per creare un’esperienza su misura, un tocco personale come un regalo o una decorazione personalizzata per sorprendere la persona speciale.

Buonanotte Garibaldi

Nel pittoresco quartiere di Trastevere e all’accogliente Buonanotte Garibaldi, Guest house di Charme esclusiva e B&B dal lusso discreto. Luisa Longo, fiber artist, ha trasformato la sua casa-studio concepita come atelier in una raffinata residenza con tre camere a disposizione degli ospiti. Qui si fondono arte, moda, design e fiber art; un tocco sofisticato contraddistingue la scelta di arredi e decori e il comfort è assicurato da un servizio accurato e attento. Gli ospiti possono gustare la prima colazione nella rilassante sala da pranzo o, nelle stagioni più miti, nel gradevole e ombreggiato patio; per gli ospiti della CAMERA ROMA può essere servita anche nella terrazza riservata al primo piano. La CAMERA CIOCCOLATO e la CAMERA TINTO si affacciano direttamente sul patio e sul giardino al piano terra.

Durante il soggiorno è possibile acquistare sete, quadri e pezzi unici come accessori fashion, pannelli da parete in organza o seta, appliques, scialli di chiffon, tende e cuscini dipinti a mano da Luisa a condizioni speciali destinate solo agli ospiti.

Pacchetto Fuga romantica

Comprende 3 pernottamenti con prima colazione, una cena romantica per due in un ristorante consigliato dalla proprietà, una bottiglia di Champagne e un dono da parte della fiber artista e proprietaria Luisa Longo.

Prezzi a partire da Euro 1.700,00 nella Camera Tinto; Euro 1.900 nella Camera Cioccolato e Euro 2.200,00 Camera Roma, più tassa di soggiorno.

Grand Hotel des Étrangers

Situato nel cuore dell’autentica Isola di Ortigia, il Grand Hotel Des Étrangers è un hotel a 5 stelle e un’icona art déco sinonimo di sobria eleganza. La storia di Des Étrangers inizia nel 1906, quando una dimora storica viene trasformata in un acclamato ristorante e hotel, The Grand Hotel Des Étrangers.

È un gioiello unico nell’ospitalità di Siracusa, che offre un valido esempio di rigenerazione urbana: il progetto di restauro ha riguardato uno storico palazzo ottocentesco che ha mantenuto i lati più autentici dell’edificio mantenendo le caratteristiche originali. L’Hotel rivela quindi il perfetto equilibrio tra tradizione e

modernità con un senso di pace e lusso. La posizione panoramica con vista sul tramonto conferisce fascino al Ristorante Clou, con terrazza esterna. La Sarausa Wellness&Spa offre sauna, hammam, piscina e docce emozionali ed ha la solennità del santuario greco.

Pacchetto Love&Romance

Include: 2 notti in camera doppia con upgrade garantito in camera con vista mare; colazione; drink di banvenuto con bollicine; aperitivo al tramonto sul CLOU Rooftop; massaggio Nordafricano perr 2 o cena per 2 persone di 3 portate, bevande escluse; accesso gratuito alla SPA, con tisane e snack; accesso gratuito all’area fitness.

A questi link tutte le offerte degli albeghi italiani e internazionali affiliati a Condé Nast Johansens:

www.johansens.com/special-offers/?region=italy&type=&orderby=date

www.johansens.com/inspiration/st-valentines-day-special-offers-2/