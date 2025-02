OSPEDALE SANTA ROSA DI VITERBO, PRESIDENTE ROCCA: IMPEGNO MANTENUTO E SEGNALE PER IL TERRITORIO 

«Avevamo preso un impegno con Viterbo e con le nostre province: far cessare il “turismo sanitario” verso Roma. L’inaugurazione di una nuova ala dell’ospedale della città è un tassello significativo in tal senso. Un segnale di ottimismo per questo territorio che, finalmente, riceve le risposte che merita. La comunità chiedeva – a gran voce – che questa struttura fosse intitolata alla sua patrona: Santa Rosa. Non è un aspetto soltanto religioso, perché Santa Rosa è il simbolo di Viterbo e da oggi anche di questo luogo di cura e speranza».

Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.