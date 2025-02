Nardella lancia la “Missione Sistema Frosinone”, per il rilancio del territorio

Agricoltura, sviluppo del turismo e tessuto industriale al centro della visita

L’eurodeputato chiaro anche sul congresso: “Non possiamo rimanere fermi”

De Angelis: Di 32 sindaci, 29 hanno sottoscritto la candidatura di Migliorelli”

Agricoltura, enogastronomia, sviluppo turistico, cultura, tessuto industriale e soprattutto una grande attenzione al territorio e ai suoi cittadini.

Questa l’estrema sintesi della visita dell’eurodeputato Dario Nardella in provincia di Frosinone, con tappe a Paliano, Veroli e Ferentino. Una visita che ha un nome ben preciso, “Missione sistema Frosinone”.

Insieme a lui la consigliera regionale Emanuela Droghei, il presidente del Pd Lazio Francesco De Angelis e tanti amministratori del territorio.

La mattinata è cominciata a Paliano con il sindaco Domenico Alfieri e la sua giunta con una visita nell’azienda Donna Vittori Borgo Agricolo, parlando di tematiche relative all’agricoltura e con l’eurodeputato che si è cimentato persino nell’impasto della pizza.

Ci si è poi trasferiti a Veroli, per visitare alcune delle bellezze storico artistiche della cittadina ernica ed il nuovo museo nazionale dei popoli italici, un’eccellenza del territorio. Con loro il sindaco Germano Caperna e la vicesindaca Francesca Cerquozzi.

A Veroli c’è stato un incontro con i militanti ed erano presenti, tra gli altri, i consiglieri provinciali Antonella Di Pucchio e Luigi Vittori, l’ex presidente del consiglio regionale del Lazio Mauro Buschini, il candidato alla segreteria provinciale del PD Achille Migliorelli e la segretaria del PD di Veroli Luigina Iannarilli, oltre a numerosi sindaci e amministratori del territorio.

Infine la tappa di Ferentino, in quello che sarà il polo del freddo più grande del centro-sud Italia. Una struttura innovativa per la logistica alimentare ed il cui progetto è nato dall’unione di due aziende – Froneri e New Cold – anche grazie al grande lavoro dell’allora presidente del Consorzio Industriale del Lazio, Francesco De Angelis.

A Ferentino l’eurodeputato è stato accolto dal sindaco Piergianni Fiorletta, dal vicesindaco Andrea Pro e dal consigliere provinciale Luigi Vittori.

Nell’incontro di Veroli, coordinato dalla vicesindaca Francesca Cerquozzi, si è parlato di opportunità per il territorio soprattutto attraverso fondi strutturali e con l’obiettivo di generare posti di lavoro e ricchezza.

“Abbiamo due focus da tenere presenti: il territorio ed i cittadini. – ha commentato Francesco De Angelis – Non dobbiamo mai perderli di vista, perché i bisogni della nostra gente devono rimanere il nostro obiettivo.

E allora la giornata di oggi, toccando tematiche che vanno dall’agricoltura all’industria, dalla cultura al turismo, ci ha aperto diversi fronti grazie al lavoro di Dario Nardella. Noi dobbiamo essere quanto prima l’alternativa alla destra, sia in Regione che al Governo”.

Un concetto espresso anche da tutti i presenti, che hanno ribadito la grande attenzione al territorio, a cominciare dal candidato alla segreteria provinciale del Pd, Achille Migliorelli.

L’eurodeputato ha iniziato il suo intervento apprezzando molto quanto visto in Ciociaria questa mattina ed oggi pomeriggio. La sua prima visita dopo l’elezione al Parlamento Europeo, cui ne seguiranno altre. “Ho preso un impegno, – ha evidenziato Dario Nardella – quello di organizzare sul territorio una grande iniziativa utile ad evitare l’abbandono delle aree interne. Dobbiamo allora impegnarci per lo sviluppo dei prodotti con indicazione geografica e per la promozione degli stessi prodotti a livello internazionale.

L’abbiamo chiamata “Missione sistema Frosinone” e porteremo a Bruxelles amministratori e imprenditori per fare un focus su queste tematiche.

Questo è del resto un territorio dalle grandi eccellenze e che può avere una vocazione turistica sviluppata anche per queste, oltre che il patrimonio artistico-culturale di cui è particolarmente ricco”.

Un passaggio c’è stato anche sul congresso, rispetto al quale Nardella è stato chiaro. “Il Partito Democratico a Frosinone deve andare avanti. Noi possiamo permetterci tutto, ma non di restare fermi. Abbiamo un governo pericoloso e una situazione difficile in Regione. Non possiamo restare fermi”.

“Il congresso si farà”, ha ribadito Francesco De Angelis sottolineando, vista la numerosa presenza di amministratori, che dei trentadue sindaci del Partito Democratico, ventinove hanno sottoscritto la candidatura di Achille Migliorelli.