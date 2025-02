CONTIGLIANO: I CARABINIERI ARRESTANO UNO SPACCIATORE

La Sezione Operativa della Compagnia di Rieti, unitamente ai militari delle Stazioni di Contigliano, Rieti, Monte Terminillo, Cantalice e Rivodutri, ha arrestato in flagranza di reato un 26enne, di nazionalità straniera, per detenzione di sostanza stupefacente finalizzata allo spaccio e resistenza a pubblico ufficiale.

L’arresto è stato eseguito a conclusione di un’attività indagine avviata dall’Arma a seguito di alcune segnalazioni, pervenute da cittadini residenti in località Reopasto del comune di Contigliano, in merito alla presenza di soggetti extracomunitari che, dopo aver allestito un bivacco all’interno nel bosco, avevano creato una piazza di spaccio di sostanze stupefacenti.

Dopo aver effettuato alcuni accertamenti preliminari, alle prime luci dell’alba, previa cinturazione dell’area, è stata fatta irruzione nel punto in cui era stato localizzato l’accampamento di fortuna, nascosto tra la fitta vegetazione. Qui è stato trovato il ragazzo poi arrestato, il quale, colto di sorpresa, ha tentato la fuga, spintonando alcuni Carabinieri che sono comunque riusciti a bloccarlo.

Immediatamente immobilizzato, è stato sottoposto a perquisizione personale che ha consentito di rinvenire circa 15 grammi di cocaina, suddivise in 3 involucri, materiale per il confezionamento, dei bilancini di precisione perfettamente funzionanti e circa 440 euro in contanti, in banconote di vario taglio, probabile provento della precedente attività di spaccio.

L’interessato è stato quindi dichiarato in stato di arresto e, al termine delle operazioni di rito tenutesi presso gli uffici della Compagnia Carabinieri di Rieti, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Rieti ove resta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Tutto il materiale rinvenuto, unitamente a due cellulari trovati in possesso del ragazzo, è stato sequestrato e sarà oggetto di ulteriori accertamenti investigativi.