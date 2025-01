Èdela presenta il singolo “Moonlight” Èdela presenta il singolo

“Moonlight” è il nuovo singolo di Sara Di Francesco, in arte Èdela, un brano, scritto insieme a Daniel Riggione, che racconta l’eterno conflitto tra la nostalgia di un amore passato e la voglia di riscatto.

Diretto e travolgente -spiega l’artista- questo brano è amore per se stessi.

“Moonlight”, già disponibile nelle principali piattaforme digitali, è prodotto da Alessandro D’Errico per The Lab Music Factory.

Spotify: https://open.spotify.com/intl-it/track/47oiCBgFuCgfY7xasRvnc9

Biografia

Èdela, nome d’arte di Sara Di Francesco, è una giovane cantautrice romana di 23 anni. Fin da bambina ha fatto della musica la sua più grande passione. Cresciuta cantando le canzoni Disney davanti alla TV, ha iniziato a prendere lezioni di canto il prima possibile affinando un’ottima tecnica, che le permette oggi di esprimersi vocalmente nel miglior modo possibile. Non solo una tecnica potente ma anche una presenza scenica mozzafiato caratterizzano questa artista, che vuole stupire facendo ciò che ha sempre amato di più: cantare. Nel 2024 partecipa al contest “Summer Day Music Fest” durante il quale viene attenzionata da Franco Iannizzi, suo attuale supervisor artistico e direttore dell’etichetta indipendente “Lab Music Factory” del cui Roster entra immediatamente a far parte. Qui scrive e compone brani con Daniel Riggione, autore e compositore, che insieme ad Alessandro D’Errico, cura la sua produzione musicale. Èdela si inserisce perfettamente nel panorama italiano del pop moderno dove si affaccia con questa uscita, che è solo il primo passo di un percorso che vedrà pubblicati a stretto giro altri suoi brani, costruiti con grande passione e dedizione insieme al team sopracitato, che ha deciso di puntare sul suo talento. Passione, determinazione e sorriso… queste sono le parole chiave per descrivere Èdela.