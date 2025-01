FH55 HOTELS: Torna il Recruiting Day a Firenze!

Giovedì 20 febbraio 2025 è un’occasione unica per entrare nell’élite dell’ospitalità italiana di Firenze e Roma

FH55 Hotels, iconico gruppo alberghiero italiano rinomato per l’eccellenza, l’eleganza e l’attenzione ai dettagli che rendono unici i suoi servizi, invita tutti coloro che sognano una carriera nell’hôtellerie di lusso a prendere parte al Recruiting Day. L’evento esclusivo, dedicato a chi desidera mettersi in gioco in un contesto di alto livello, si terrà giovedì 20 febbraio 2025 presso il prestigioso FH55 Grand Hotel Mediterraneo di Firenze.

Un’occasione imperdibile per coloro che desiderano mettersi in gioco in un ambiente dinamico e raffinato, dove tradizione e innovazione si fondono per offrire esperienze indimenticabili agli ospiti. Il Gruppo FH55 Hotels, con la sua presenza iconica con 4 strutture tra Firenze e Roma, rappresenta il perfetto trampolino di lancio per una carriera in una delle destinazioni più ambite al mondo.

Se si sogna di entrare a far parte di un team appassionato e orientato all’eccellenza, non si può perdere questa straordinaria opportunità.

Il Gruppo FH55 Hotels rappresenta un punto di riferimento nell’ospitalità di alta gamma, grazie alle sue quattro strutture d’eccellenza:

Coloro che ambiscono a crescere sia professionalmente che personalmente hanno oggi l’opportunità di integrarsi in una grande famiglia che accoglie i collaboratori con l’obiettivo primario di garantire il loro benessere. Il Gruppo punta ad accogliere personale preparato, appassionato e soprattutto fortemente motivato.

Dove: FH55 Grand Hotel Mediterraneo, Lungarno del Tempio 44, Firenze

Quando: Giovedì 20 febbraio 2025

Orario: 9.00-13.00, 14.00-18.00

Diversi sono i profili ricercati che copriranno vari reparti, offrendo opportunità stimolanti nei seguenti settori:

Personale di cucina

Personale di sala ristorante e bar

Housekeeping

Personale front office

Facchini

Manutentori

Personale ai piani

Questo evento rappresenta un’occasione imperdibile per scoprire un settore dove la passione e il lavoro di squadra si fondono per garantire esperienze memorabili agli ospiti.

I candidati sono invitati a presentarsi presso l’FH55 Grand Hotel Mediterraneo con il loro curriculum vitae in una delle due fasce orarie previste.

Ad accogliere i partecipanti ci sarà un caloroso caffè di benvenuto, perfetto per immergersi nell’atmosfera FH55 Hotels e conoscerne i valori: empatia, professionalità e attenzione alla bellezza.

Vivere l’esperienza FH55 Hotels significa intraprendere un viaggio straordinario attraverso l’eccellenza: esplorare destinazioni iconiche, ricoprire ruoli stimolanti, crescere professionalmente, immergersi in una cultura aziendale unica e scoprire il vero significato di un’accoglienza autentica.