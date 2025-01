La seconda edizione di “Liriche Armonie”, affascina il pubblico presente

Trevi Nel Lazio, Foppoli: “L’incanto che si vive nella natura è lo stesso che si percepisce ascoltando la bellezza di questa musica”

I concerti nelle chiese sono davvero esperienze uniche e totalizzanti, che uniscono arte, storia e religione per creare un effetto sorprendente per tutti i presenti. Si è tenuto questa sera nella chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta a Trevi Nel Lazio un concerto lirico di ampio repertorio, nell’ambito della seconda edizione della kermesse “Liriche Armonie”, patrocinata dal Comune di Trevi Nel Lazio. Protagonisti della serata il soprano Maristella Mariani, con il quartetto di archi composto da i maestri: Chiara Derme (violino), Ilenia Lombardi (violino), Gianpaolo Meffe (viola) ed Andrea Savino (violoncello). A condurre l’evento la presentatrice Valeria Altobelli, che ha illustrato un programma ricco di grandi opere dei più grandi nomi della musica lirica tra cui: G. Verdi, J. Strauss G. Puccini G., ed altri. La serata è stata riuscitissima, coinvolgendo ed incantando il pubblico. Tra i presenti il Sindaco di Trevi Nel Lazio l’avv. Silvio Grazioli, ed il Commissario straordinario del Parco Regionale dei Monti Simbruini Alberto Foppoli . A chiusura dell’evento il Sindaco Silvio Grazioli ha ringraziato tutti i presenti. “L’atmosfera che si è creata all’interno della nostra chiesa è davvero speciale –ha commentato il Sindaco Grazioli- Il concerto di questa sera è stata un’opportunità incredibile per gli esperti e per gli amanti della musica. Gli artisti protagonisti di questa serata sono stati bravissimi tanto che il coinvolgimento del pubblico, è stato notevole”. “Sono rimasto estasiato come tutti voi –ha esternato il Commissario Foppoli rivolgendosi al pubblico- dalla bravura del soprano e dei maestri d’archi, il paragone con la natura, la biodiversità che il Parco dei Monti Simbruini custodisce è conseguenziale. All’interno dell’area verde più grande del Lazio, si attraversano luoghi unici ed ineguagliabile, e nel viverli si resta estasiati, e lo stesso incanto, lo stesso fascino lo si percepisce ascoltando e restando coinvolti dalla bellezza di questa musica. Colgo l’occasione nel ringraziare il Sindaco Grazioli per l’invito, e per omaggiare i presenti il calendario 2025 dell’Ente Parco”. Una bella serata, che nel periodo natalizio è riuscita a scaldare i cuori dei presenti