Margherita Cristiani Ndreu lancia “Mare di malinconia”

“Mare di Malinconia” (etichetta Up Music Studio) è il nuovo singolo di Margherita Cristiani Ndreu.

Il brano -spiega l’artista- mi ha subito conquistata per la sua capacità di raccontare una realtà molto attuale. La canzone parla dei giovani di oggi, spesso disorientati e indecisi su quale direzione prendere nella vita. Viviamo in un’epoca in cui le possibilità sono infinite, rappresentate dal mare, ma proprio questa abbondanza può generare incertezza e paura di fare scelte sbagliate. Il testo cattura perfettamente quel senso di smarrimento e di ansia che tanti giovani provano, incerti se seguire i propri sogni o scegliere una strada più sicura. Con la mia interpretazione, ho voluto mettere in luce queste emozioni contrastanti: la tensione tra il desiderio di trovare il proprio posto nel mondo e la paura di fallire. Ho cercato di dare voce a questa generazione, facendo emergere la loro forza interiore, la loro vulnerabilità e la loro speranza. La melodia e le parole mi hanno permesso di esplorare sfumature vocali ed emotive che spero possano toccare chi ascolta.

Sono un’interprete emergente nel panorama musicale pop. Nonostante sia all’inizio del mio percorso, sono fortemente determinata a lasciare un segno, portando avanti un approccio musicale profondamente introspettivo e riflessivo. Attraverso la mia voce, mi propongo di trasmettere emozioni autentiche e di guidare il pubblico in un viaggio emotivo, dove ogni nota e parola risuonano con significato e intensità.

Margherita Cristiani Ndreu è nata a Pavia il 21 agosto 2003 e si è trasferita a Brembio, un piccolo paese nel lodigiano. La sua passione per la musica è nata all’età di sei anni, quando ha iniziato a cantare nel coro parrocchiale della sua comunità, grazie alla sua catechista. Inizialmente come voce bianca e successivamente come soprano, così ha iniziato a coltivare il suo amore per il canto. L’incontro con la musica pop è avvenuto grazie alla telenovela “Violetta”, che ha suscitato in lei un crescente interesse per questo genere musicale. La sua passione per la musica pop cresce al punto da farle maturare il desiderio di intraprendere un percorso di studi professionali in campo musicale, ma le difficoltà economiche della sua famiglia la costringono a prendere una decisione pragmatica: iscriversi al liceo scientifico Volta, in attesa di poter realizzare il suo sogno. Nonostante il percorso scolastico più tradizionale, Margherita non smette mai di inseguire la sua passione per la musica. Nel liceo scientifico trova infatti un’opportunità importante per continuare a coltivare la sua passione: l’istituto offre corsi pomeridiani, tra cui un laboratorio musicale diretto dal professor Carmelo Bisignani. Partecipando a concerti scolastici, ha l’opportunità di esibirsi per la prima volta davanti al pubblico, un’esperienza che le dà fiducia e la spinge a continuare il suo percorso, consapevole che la musica è la strada su cui desidera camminare. Al compimento dei 18 anni, determinata a perseguire la sua passione per la musica, inizia a lavorare part-time al McDonald’s, un impegno che le consente di finanziare le lezioni di canto. Oggi, Margherita si sta affermando come un interprete emergente nel panorama musicale pop della provincia di Lodi. Nonostante sia ancora agli inizi del suo percorso, è fortemente determinata a lasciare un segno. Il suo approccio musicale è profondamente introspettivo e riflessivo: attraverso la sua voce, desidera trasmettere emozioni autentiche e guidare il pubblico in un viaggio emotivo, dove ogni nota e ogni parola abbiano un significato profondo e un’intensità che tocchi il cuore di chi ascolta.

