FESTA DELLA BEFANA A PIAZZA NAVONA, GLI EVENTI FINO AL 6 GENNAIO

Tra tradizione e innovazione proseguono gli appuntamenti per grandi e piccini

Una passeggiata nel Villaggio Natalizio con la realtà aumentata e la tradizionale discesa della Befana: coniuga passato e futuro il ricco calendario di appuntamenti della Festa in corso a piazza Navona.

Fino al prossimo 6 gennaio la piazza si trasforma per un mese intero in un palcoscenico di emozioni, con un ricco programma di eventi e attività dedicati a grandi e piccini.

Inaugurata il 7 dicembre dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri e dell’assessora alle Attività Produttive e Pari Opportunità Monica Lucarelli la Festa della Befana coniuga i tanti appuntamenti al tradizionale mercatino natalizio: il luogo giusto dove scoprire prodotti artigianali, idee regalo originali e gustare specialità gastronomiche che esaltano l’atmosfera delle festività.

Anche quest’anno Biblioteche di Roma anima la piazza con attività culturali e ricreative per bambini e famiglie. Non mancano la musica della Banda della Polizia Locale di Roma Capitale, il teatrino dei burattini, la storica giostra dei cavalli e altre animazioni per vivere la magia del Natale ogni giorno.

“La Festa di Piazza Navona è uno dei momenti più significativi per la nostra città, dove tradizione e innovazione si incontrano per regalare esperienze uniche e indimenticabili. Quest’anno abbiamo lavorato per arricchire il programma con iniziative speciali dedicate alle famiglie e ai più piccoli, creando un Natale che celebra i valori della condivisione, della cultura e della meraviglia” spiega l’Assessora Monica Lucarelli.

Tra i prossimi eventi in programma l’esperienza virtuale nel Villaggio Natalizio in realtà Aumentata (dal 25 al 28), #NESSUNASCUSA (22 dicembre) evento per sensibilizzare contro la violenza di genere a cura dell’Assessorato Attività Produttive e pari Opportunità presso lo Stand di Biblioteche di Roma e la tradizionale discesa della Befana a conclusione il 6 gennaio, accompagnata dalla banda musicale dei Vigili del Fuoco.

L’ingresso agli eventi è gratuito. Per maggiori informazioni: https://www.comune.roma.it/web/it/evento-assessorato-attivita-produttive-pari-opportunita/festa-di-piazza-navona.page