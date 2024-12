Dopo il fortunato tour italiano “Abracadabra la Notte dei Miracoli”, il festival di magia internazionale che abbraccia la solidarietà, si appresta a trasformare Roma nella Capitale dell’illusionismo con una nuova tappa e un cast rinnovato al Teatro Ghione dal 26 dicembre 2024 al 12 gennaio 2025 Sognare ad occhi aperti si può! Roma si trasforma nella Capitale dell’illusionismo con l’evento Magico di Natale per eccellenza: Abracadabra la Notte dei Miracoli, l’unico festival di magia internazionale in tour per l’Italia, si appresta ad invadere il palco del Teatro Ghione con un cast rinnovato ed effetti magici mozzafiato.Dal 26 Dicembre 2024 al 12 Gennaio 2025 compreso uno speciale Capodanno.Gli illusionisti più talentuosi e creativi, provenienti da diverse parti del mondo, si esibiranno insieme per la prima volta sul palco del Teatro Ghione di Roma, con una fusione di stili e modi di interpretare l’Arte Magica, attraverso la contaminazione del circo, del teatro, della musica e della danza.E per la prima volta in assoluto nel corso di questa edizione sarà assegnato il premio “Abracadabra”, una onorificenza consegnata agli artisti che si esibiranno nello spettacolo con lo scopo di suggellare l’altissimo livello che contraddistingue l’arte della prestigiazione, disciplina che da sempre suscita la fantasia di milioni di persone e che oggi più che mai è in piena evoluzione.Naturalmente il premio non poteva che essere a tema: una meravigliosa bacchetta magica d’oro impreziosita da due puntali in Swarovski e realizzata da un abile artigiano italiano. Protagonisti assoluti di questa edizione: Young Min Kim, (Corea del Sud) Campione del Mondo di Magia nel 2015 e finalista dell’ultima edizione di America’s got Talent. Grani di sabbia per rispecchiare la magia dell’universo, un artista senza tempo che riesce a manipolare la sabbia e a trasformarla in magia. Celia Munoz (Spagna) considerata oggi la più grande Ventriloqua al mondo, è un’artista poliedrica, che combina la ventriloquia il canto lirico e la recitazione in modo rivoluzionario e innovativo.Finalista ad America’s Got Talent e vincitrice di Spain Got Talent rievocherà lo spirito di Maria Malibran e della Callas facendoci sentire la sua voce come in una vera seduta spiritica. Miguel Munoz (Spagna) Grand Prix al Campionato del Mondo di Magia nel 2018, ha lavorato con acclamate compagnie e registi come Tim Burton e Disney nel film Dumbo.È l’unico artista al mondo che riesce a manipolare l’acqua trasformandola in sfere di cristallo in una performance capace di sospendere il tempo. Tiziano Grigioni (Italia) Prestigiatore, stand-up comedian e autore, è una delle proposte più accattivanti della magia italiana.Di sicuro quella dal look più hipster! Vincitore del Premio Speciale della Giuria al Campionato Italiano di Magia 2018, Tiziano non solo è un abile mago, ma anche un accattivante comico e performer: le sue specialità sono il pickpocket e il “crowd work”, ovvero “surfare” sul pubblico per sfruttare qualsiasi pretesto esterno al fine di fare spettacolo. Yan Yan Ma (Cina) tra le poche illusioniste donne al mondo, di sicuro l’unica manipolatrice in tutù! Una étoile della danza e una maga straordinaria in un’unica artista che ha modernizzato quest’arte con nuove tecniche e grande abilità.Campionessa del Mondo giovanissima nel 2009. Andrea Farnetani (Italia) vincitore del “Pavè d’Or” al festival des artistes de rue de Vevey è un performer multiforme da Nouveau Cirque.La sua ricerca sul clown contemporaneo l’ha portato allo studio delle tecniche circensi, della danza, del teatro e della magia. “Gustavo La Vita” è il suo ultimo personaggio e racchiude in sè la sintesi della ricerca di questi anni.La semplicità della comicità fusa ai virtuosismi e ai delicatissimi equilibri arriva diretta al cuore del pubblico. Shape Company, (Italia) Compagnia nata dall’incontro di molteplici linguaggi di espressione artistica, unisce discipline aeree, danza e acrobatica creando performance di altissimo livello.Da oltre 30 anni nel panorama artistico e televisivo grazie al fondatore e coreografo Marco Stramacci.Le evoluzioni di Romina Rinaldi, acrobata e performer, ci costringeranno a stare col naso all’insù per poter apprezzare la magia e la leggiadria del corpo sospeso in aria. Non poteva mancare anche quest’anno la conduzione degli eclettici Disguido, padroni di casa e registi dello spettacolo, vincitori del Mandrake d’Or, l’Oscar della Magia, duo di artisti internazionali pluripremiati che combinano l’arte magica a quella teatrale esibendosi in tutto il mondo con il loro mix esplosivo e travolgente.La vera Magia del Natale in un grande evento che abbraccia la solidarietà, Abracadabra nasce infatti con lo scopo di aiutare chi fa fatica a trovare la magia nella vita di tutti i giorni.

Parte del ricavato sarà devoluto a due importanti associazioni: Uniphelan e Antas Onlus, perché la magia è anche e soprattutto, nei gesti autentici del cuore.