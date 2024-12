PROMETEO – Online il nuovo singolo “Nessuno”

Nessuno è il nuovo singolo di Prometeo, un brano urban che punta a far riflettere, con poche pretese dal punto di vista melodico o musicale, ma molto ambizioso se si valorizza la penna.

Una canzone nata -spiega l’artista- per sperimentare l’approccio di una persona giovane ma fin troppo cosciente per la sua età, ad un mondo ipnotizzato dai numeri e dalle attenzioni degli altri. Un ambizioso tentativo di far stare bene l’ascoltatore facendogli affrontare la realtà dei fatti, non distraendolo con contenuti stagni ed effimeri. Un brano ambizioso, scritto da una persona ambiziosa, per persone ambiziose.

“Nessuno” è già disponibile nelle principali piattaforme digitali per l’etichetta discografica Up Music Studio: https://open.spotify.com/intl-it/album/57EqyD2n6XfBRTZS5DBuwq

Francesco Cordua, in arte Prometeo, classe 2004, musicista, cantautore, paroliere, compositore, rapper, etc. insomma, difficilmente catalogabile date le varie affluenze artistiche che contaminano la sua musica. Una personalità artistica che si impegna nell’introspezione quanto nella semplicità, cercando di essere alla portata di tutti sfruttando i mezzi a sua disposizione. Scopre il Rap in adolescenza grazie alla disciplina del Freestyle, grazie al quale frequenterà i primi ambienti caratterizzanti del genere Urban consacrando una nuova passione oltre alla musica strumentale e alle arti visive. Artista volubile che esprime ogni sua singola sfaccettatura in ogni dettaglio, dal più semplice e grezzo al più fine ed elegante, lasciando quindi all’ascoltatore il compito ultimo di interpretare il messaggio di ogni sua instabile, controversa, sincera, genuina creazione.

https://www.instagram.com/prometeo_021