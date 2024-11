“Crisi Stellantis Piedimonte San Germano: Il Consiglio Provinciale di Frosinone affronta la situazione in seduta il 13 Novembre

Quadrini scrive ai sindaci della Provincia e ai sindacati

Il Presidente del Consiglio Provinciale di Frosinone, Gianluca Quadrini, ha inviato questa mattina una lettera ai sindaci della provincia di Frosinone e alle sigle sindacali per informarli che il prossimo 13 novembre si terrà la seduta del Consiglio Provinciale, con la partecipazione aperta a tutte le parti coinvolte che poteranno intervenire con la discussione dell’ultimo punto all’ordine del giorno. In tale occasione infatti, tra i vari punti , sarà affrontata, come ultimo punto, la grave crisi che sta interessando lo stabilimento Stellantis di Piedimonte San Germano.

Il Consiglio Provinciale, così come era stato già ampiamente detto nelle scorse settimane durante gli incontri avvenuti nelle sedi provinciali, ha deciso di dedicare la discussione a questo tema cruciale, riconoscendo la rilevanza economica e occupazionale della questione, che ha un impatto diretto non solo sui lavoratori, ma sull’intero territorio provinciale. L’ordine del giorno prevede, infatti, un approfondimento sulla situazione dello stabilimento Stellantis, con un’analisi congiunta tra istituzioni, sindacati e rappresentanti locali, al fine di cercare soluzioni condivise e percorribili per affrontare la crisi.

“È fondamentale che il Consiglio Provinciale diventi il punto di riferimento per un confronto aperto e costruttivo tra tutte le parti coinvolte”, ha dichiarato il Presidente del Consiglio Provinciale Quadrini. “Negli incontri che si sono svolti nelle scorse settimane abbiamo palesato questa nostra intenzione. Abbiamo per questo motivo, insieme al Presidente Luca Di Stefano, voluto rendere pubblica e aperta la discussione per coinvolgere pienamente i sindaci e le sigle sindacali, affinché si possano individuare soluzioni concrete che possano tutelare i lavoratori e il futuro dell’intera comunità provinciale.”

Il Presidente ha anche sottolineato che la crisi Stellantis non è solo un problema industriale, ma un’emergenza sociale ed economica che interessa profondamente l’intero territorio della provincia di Frosinone. La collaborazione tra le istituzioni locali e i sindacati risulta quindi essenziale per trovare una via condivisa in grado di sostenere e rilanciare la zona. Il 13 novembre, fa sapere Quadrini, rappresenta un’importante occasione di dialogo e un appello alla collaborazione di tutte le forze sociali e politiche per affrontare e superare questa delicata situazione.