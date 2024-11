Il Palazzo della Musica – Un nuovo polo della discografia

L’Ass. culturale musicale PRIMA LA MUSICA ITALIANA e l’etichetta discografica indipendente ONTHESET di Milano faranno parte del grande Hub musicale di Molfetta

Prende vita in Puglia, a Molfetta (Ba), il nuovo polo del sud d’Italia della discografia italiana, presso il Palazzo della Musica “Don Salvatore Pappagallo”. L’attenzione è rivolta alle giovani promesse della musica italiana: cantanti, cantautori e band, creativi e appassionati, motivati a crescere e determinati a farsi strada nel panorama musicale, anche grazie all’opportunità di partecipare ad eventi di inequivocabile riconoscimento e popolarità. Pertanto si selezionano e promuovono talenti musicali emergenti e affermati, per offrire loro un palcoscenico dove possano liberamente esprimere la propria arte e prepararsi a conquistare il grande pubblico. ll Palazzo della Musica di Molfetta è sito in via Cifariello 25, con una superficie totale di 1.200 metri quadrati disposta su due piani che ospita due auditorium, sale di registrazione, numerose aule didattiche (Music Room), aree ricreative e terrazze panoramiche sul mare. Ivi da tempo si svolgono attività didattiche musicali, tra cui canto moderno, eventi di musica jazz, lirica, sinfonica, da camera e teatrali, produzioni artistiche e discografiche nei generi urban, pop, indie, dance, rap, trap, rock, ricerca di brani inediti e realizzazione di videoclip. I servizi dedicati ai nuovi progetti includono la pubblicazione, distribuzione e promozione attraverso i canali radio e TV ed attraverso l’ufficio stampa. Il polo discografico è aperto a ogni genere di musica ed il team collabora con artisti locali, nazionali e internazionali.

Tutti gli artisti potranno seguire anche un percorso di formazione e preparazione per i casting di Amici, per le audizioni di Area Sanremo, per le candidature a Sanremo Giovani, per i casting di X-Factor, The Voice Kids, The Voice Generation, The Voice Senior, Io Canto Generation, ecc.

Tutto questo grazie al supporto professionale e artistico della talentuosa cantautrice Serena De Bari, il cui curriculum vanta feat. con grandi artisti nazionali e partecipazioni significative a programmi di successo come (Amici, Tali e Quali, Fake Show, Gran Gala’ del Cinema, La Volta Buona), con la collaborazione artistica della Ontheset Squad, sotto la supervisione del produttore discografico Luca Venturi (Festival di Sanremo, Amici, AreaSanremo – collaborazioni e produzioni con Leee John degli Imagination, Serena de Bari, Viola Valentino, Edoardo Vanello, Sugarfree, La Differenza, I Camaleonti, Fiordaliso, M°Andrea Bocelli, M° PinoDonaggio, M° Bruno Santori).

All’interno del progetto ci sarà anche il Producer Multi-Platinum TempoXso, (Niko Pandetta, Cane Secco, Madman, Skioffi, Shade, Massimo Pericolo, Fedez,Gemitaiz), l’autore/producer/tecnico del suono Carlo Bagli ed il video maker Marco D’Andragora (DamStudio).

Il palazzo della musica, è un centro di eccellenza per la diffusione della cultura musicale, dove passioni e saperi si intrecciano. L’obiettivo è quello di riunire in una “scena” di operatori, progetti ed artisti in grado di confrontarsi e cooperare a livello nazionale con le realtà discografiche delle Major e delle indipendenti di Milano e Roma.

Per questo -spiega Luca Venturi- organizziamo masterclass, workshop, Open day e stiamo sviluppando nuovi format radio-televisivi e talent show, per creare occasioni favorevoli per i giovani talenti di incontri formativi di perfezionamento tecnico-artistico ed esperienze significative e professionalizzanti di esibizione, con la presenza di esperti del settore dello spettacolo, tra cui cantanti, rapper, discografici, autori, produttori, vocal coach, musicisti e direttori d’orchestra, creando straordinarie expertise che possono valorizzare l’avvio di brillanti carriere artistiche.

