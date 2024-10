Torna con un nuovo singolo il “Mogol delle Puglie” Pierfrancesco Agostini

Pierfrancesco Agostini & Alex Terlizzi feat. Alessandra Pipino – “Strade” è il nuovo singolo estratto dall’album “Numbers”

Video: https://www.youtube.com/watch?v=jnjTEDTGP_I

Dopo il buon riscontro ottenuto con “Stay with me”, ecco “Strade” feat. Alessandra Pipino, il secondo singolo di Pierfrancesco Agostini e Alex Terlizzi estratto dall’album “Numbers”, un brano (l’unico in italiano) che rappresenta una metafora della solitudine e della speranza, degli amori piegati dai pregiudizi e del potere della mente.

Ricongiunge -spiega l’artista- le vere simbiosi di idee ed interessi, creando legami indissolubili anche in condizioni di lontananza.

Credits “Strade”: Lyric & music by Pierfrancesco Agostini, lead vocals Alex Terlizzi & Alessandra Pipino, sax by Enzo Bacco, piano & keyboards & syn bass & arrangements by Alex Terlizzi, drum & sample drum by Nico Colonna. Recorded & mixed by Alex Terlizzi “Fantasy Home Studio” Barletta. Mastering Sound Engineer Matteo Tateo “Matthew”. Distributore: Artist First.

Spotify: https://open.spotify.com/intl-it/track/3C20PAtqJ2gHUi5SNsMIhV

Agostini’s Project è un progetto musicale formato da Pierfrancesco Agostini e Alex Terlizzi. Già disponibile nelle principali piattaforme musicali il nuovo album dal titolo “Numbers”, un disco di nove tracce (8 in lingua inglese) che presenta brani pop, funky e ballads piano e voce.

L’album stato registrato e mixato da Alex Terlizzi presso il “Fantasy Home Studio” di Barletta (BT), gli arrangiamenti sono a cura dello stesso Terlizzi e Pierfrancesco Agostini, mastering e sound engineer Matteo Tateo (Etichetta: Il suono del successo music production – Distribuzione: Artist First). CD cover by Gianfranco Florio; disegno di Attilio Spagnolo; grafica e layout di Marina Priori.

Pierfrancesco Agostini: Medico patologo in servizio nell’ospedale San Paolo di Bari. Autore e compositore fin dal 1986 (13 anni) ad oggi ha scritto oltre 1700 canzoni, crea il progetto AGOSTINI’S PROJECT che si avvale della forza di diversi musicisti professionisti che credono nella sua scrittura musicale e di testi, raggiungendo risultati degni di nota tra cui il 4° posto al Premio Mia Martini, il Premio della Critica all’Umbria Pop, una canzone ad Amici di Maria De Filippi nel concorso Vecchie glorie di Amici, 11°posto al Festival di Castrocaro, la finalissima al Festival degli Autori di Sanremo, ha frequentato il CET di Mogol e ha rappresentato (quale artista medico) l’Ordine dei Medici di Bari nello spettacolo “Noi con Voi” al salone Margherita di Roma, premio della critica all’EDM contest, da sempre in collaborazione con il poliedrico Alex Terlizzi nel 2022 raggiunge il disco d’oro negli States in una collaborazione con la Universal e l’artista Candyboy. Finisce così sui giornali nazionali e sul tg Rai con il soprannome “il Mogol delle Puglie”. Vanta diverse recensioni fin dal suo scopritore Mario Rosini, alla più recente di Carlo Marrale dei Matia Bazar.

Facebook: www.facebook.com/pierfrancesco.agostini

www.facebook.com/pages/Agostinis-Project/62857782716?fref=ts

Canale Youtube: https://www.youtube.com/@pierfrancescoagostini777

Playlist: https://www.youtube.com/watch?v=xWfat2-WPpI&list=PLjk-gg32KQ8Z_wCOq_A7WwVTmJZhd9F03

Alex Terlizzi: polistrumentista, autore, compositore ed arrangiatore presso il suo Fantasy home studio di Barletta vanta collaborazioni con importanti artisti della musica nazionale ed internazionale tra cui Mario Biondi, Vince Tempera, Wendy Lewis, Pino Romanelli, Cheryl Porter, nel 2019 scrive ed interpreta la sempre attuale sigla de “La voce artistica” appuntamento annuale di rilievo per gli artisti ed esperti del settore a Ravenna.

Facebook: https://www.facebook.com/alex.terlizzi.barletta

Youtube: https://www.youtube.com/@alex.terlizzi.musician

Album NUMBERS – Agostini’s Project & Alex Terlizzi

Would U still say NO? (Agostini P.) Number (Agostini P. – Terlizzi A.) Point of not return (feat. Gaia Romaniello) (Agostini P.) Always falling (Agostini P.) Skyline (di notte) (Agostini P. – Terlizzi A.) Turn away (Agostini P.) Stay with me (Agostini P.) Strade (feat. Alessandra Pipino) (Agostini P.) Would U still say NO? (acoustic) (Agostini P.)

Credits

Alex Terlizzi: Lead and backing vocals, piano, piano Rhodes, keyboards, synthesizers, synth drums programming (except “Point of not return”), el. bass (tr. 3, 5), syn. bass, el. and ac. guitars

Gaia Romaniello: Lead and backing vocals in “Point of not return”

Alessandra Pipino: Lead vocal in “Strade”

Gianni Lanotte: Drum (tr. 3)

Nico Colonna: Drum and sample drum kit (tr. 8)

Marco Valerio: Sax (tr. 7)

Enzo Bacco: Sax (tr. 8)

Arrangements by Alex Terlizzi and Pierfrancesco Agostini.

Recorded and mixed by Alex Terlizzi at his personal “Fantasy Home Studio”, Barletta (BT) – Italy.

Mastering: Sound Engineer Matteo Tateo

CD cover by Gianfranco Florio. Paitings by Attilio Spagnolo. Graphics and layout by Marina Priori

Etichetta: Il suono del successo music production

Distributore: Artist First

Produced between 2020 and 2024.

Agostini’s Project & Alex Terlizzi (2024)