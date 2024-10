Maltempo, Liguria in allerta arancione: temporali verso il levante

Alcune frane e smottamenti si sono registrati in tutta la regione tra la serata di ieri e la notte

GENOVA – Da questa mattina alle 9, l’allerta in Liguria è diventata arancione per temporali (la massima) nel centro levante, mentre il ponente resta in giallo. Per ora, i temporali si sono concentrati sul Mar Ligure e in particolare si stanno spostando verso il levante, in particolare fra Framura e Bonassola. La Protezione civile della Regione ha avvertito tutti i sindaci del levante circa eventuali situazioni di criticità idrologica che potrebbero verificarsi e per l’arrivo di un nuovo fronte temporalesco. Il terreno è saturo per cui è necessario prestare la massima attenzione.

Alcune frane e smottamenti si sono registrati in tutta la regione tra la serata di ieri e la notte. Sull’Aurelia, all’altezza di Finale Ligure si è verificato un cedimento di un muro a secco, un’altra frana ieri sera in via Argonauti a Varazze con l’evacuazione di tre famiglie. A Genova Voltri, nella zona di Fabbriche, un’altra frana ha isolato tre abitazioni; nel quartiere di San Fruttuoso, sempre a Genova, in via delle Rovare è crollato un muro di contenimento, determinando la chiusura di un tratto di strada per rimuovere i detriti. Intanto, stamattina è stata aperta una corsia, da parte di Anas, con senso unico alternato, nel tratto di Aurelia compreso tra Albissola Marina e Celle Ligure, chiuso ieri a causa di una frana. A Genova chiusa per allagamenti la rotatoria Tea Benedetti e quella di via San Giovanni d’Acri. Questa mattina dalla Protezione civile regionale è stato fatto il punto maltempo con il Dipartimento nazionale della protezione civile che è stato puntualmente aggiornato.

fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it