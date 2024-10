“Cinema & Imprese” in occasione della Festa del Cinema di Roma

CINEMA&IMPRESE

IL CINEMA INCONTRA LE IMPRESE ED IL MONDO IMPRENDITORIALE

Le novità che regolano il Tax Credit e le prospettive future

22 ottobre 2024 ore 12.30 Spazio Regione Lazio – Roma Lazio Film Commission

Auditorium Arte, in occasione della Festa del Cinema di Roma al Parco della Musica. Ingresso gratuito.

Il cinema è un settore culturale che si ramifica in vari ambiti; imprenditoriale, industriale, artigianale. E proprio questa complessità, in tutte le sue sfumature, sarà al centro un evento importante, “Cinema & Imprese”, che si svolgerà nello Spazio Regione Lazio – Roma Lazio Film Commission il 22 ottobre 2024 ore 12.30 nell’Auditorium Arte, in occasione della Festa del Cinema di Roma al Parco della Musica. Riflettori puntati in primis sulle novità che regolano il Tax Credit, ma anche nuove strategie, confronti, tra professionisti dell’industria audiovisiva italiani ed europei, visioni innovative nell’ottica di un processo di cambiamento e sviluppo. Sono solo alcuni dei temi proposti durante la tavola rotonda, nella quale appunto spiccano gli aggiornamenti che riguardano le modifiche alla disciplina che regola il tax credit, così come previsto dalla legge cinema “Franceschini”. L’evento darà anche l’opportunità di affrontare l’evoluzione dell’industria cinematografica nella sua accezione più ampia, con un focus attento sul riordino della misura di sostegno che per anni ha permesso il realizzarsi di tante opere filmiche, il tax credit interno, oggi rivisto e riformulato su precise indicazioni governative volte da un lato a rafforzare la qualità e la diversità culturale delle opere e dall’altro accrescerne la diffusione presso un pubblico nazionale e internazionale, secondo un chiaro principio di revisione del meccanismo di finanziamento.Tra i relatori del workshop, che si terrà in occasione della Festa del Cinema di roma, Fabio Saccuzzo dottore commercialista, esperto in materia fiscale e in tax credit cinema, Claudio Bucci, produttore e distributore cinematografico, Ludovico Cantisani, esperto in bandi ministeriali per il settore cinematografico, il regista e produttore cinematografico Marco Simon Puccioni, fondatore della InthelFIlm. A conclusione dei lavori del panel si consegneranno le premiazioni cinema&imprese all’interno del Premio Atena Nike. Diversi gli artisti che parteciperanno, tra premiati ed ospiti, Silvio Orlando, Dario Bandiera, Francesco Gheghi, Romano Talevi, Andrea Papini, Claudia Conte, Giulio Beranek, Ludovica Martina, Marco Leonardi. La sezione artistica e l’evento è curato dalla direzione artistica di Giampietro Preziosa, produttore cinematografico ed Emanuela Corsello, agente cinema dell’agenza Studio LAMIA. Il tavolo tecnico è curato dai professionisti dello studio Saccuzzo Associati. Ingresso gratuito.