Rieti: Terminata la stesura del nuovo asfalto in via Fonte Cottorella e via Cavatella, la prossima settimana l’apposizione della segnaletica orizzontale

L’Amministrazione Comunale di Rieti informa che nella giornata di oggi verranno terminati i lavori di ripavimentazione che hanno interessato l’intera carreggiata di Via Fonte Cottorella e di via Cavatella. L’intervento è stato realizzato in collaborazione con ANAS per completare e migliorare la viabilità dell’area di collegamento con la Salaria da e per Roma e verrà ultimato nella prossima settimana con l’apposizione della segnaletica orizzontale.