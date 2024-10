L’uragano Milton tocca terra: gli effetti devastanti in Florida

La pioggia e i venti più intensi sono in corso a Orlando. E più di 2 milioni di case sono rimaste senza elettricità

ROMA – L’uragano Milton ha toccato terra e gli effetti sono stati devastanti. Erano le 20:30 (ora locale) di ieri quando la minacciosa tempesta di categoria 3, con venti sostenuti che soffiavano a oltre 100 miglia orarie (circa 200 km/h), si è schiantato su Siesta Key nella contea di Sarasota in Florida, meno di due settimane dopo che la costa occidentale dello Stato aveva subito la devastazione causata dall’uragano Helene. “Milton è la tempesta del secolo“, le parole del Presidente Joe Biden in un messaggio alla popolazione a cui si è unita anche la vicepresidente Kamala Harris. “Alla popolazione della Florida e a tutti gli stati colpiti, vi sosteniamo- dice Biden in un discorso dalla Roosevelt Room della Casa Bianca- Vi sosteniamo e Kamala e io saremo lì per tutto il tempo necessario per salvare, recuperare e ricostruire”.

fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it