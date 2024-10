CARCERE BOLZANO: NORDIO INCONTRA PRESIDENTE GRAMOLA E PRESIDENTE KOMPATSCHER

Il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha incontrato il Presidente della Corte d’Appello di Trento, dott. Eugenio Gramola, e il Presidente della Regione, Arno Kompatscher.

Oggetto dell’incontro sono state le problematiche segnalate dal Presidente della Corte anche in ordine alla carenza di un dirigente amministrativo: il Ministro ha garantito che verrà assegnato alla Corte entro novembre. Il Presidente Kompatscher ha richiesto al Ministro il rinnovo del protocollo operativo per l’amministrazione della gestione del personale degli uffici giudiziari del distretto di Trento, ricevendone rassicurazione.

Altra tematica affrontata dal presidente della Regione è stata quella riguardante la struttura carceraria di Bolzano. All’esito dell’autorevole e fruttuoso confronto, il Ministro ha rappresentato che, nelle more dei chiesti pareri istruttori e delle conclusive valutazioni tecniche per la definizione della procedura, ha già attivato un apposito tavolo interministeriale per risolvere la problematica pendente dal lontano