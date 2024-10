Foiano della Chiana (AR) – Fermo di indiziato di omicidio

Nella serata del 05 u.s., in Foiano della Chiana (Ar), i carabinieri della Compagnia di Cortona, e seguito di richiesta di familiari, attivavano le ricerche di una persona di sesso femminile che non aveva fatto rientro a casa. Nella notte tra sabato e domenica, nel corso delle predette ricerche, attivate anche con ausilio VV.FF. di Cortona (AR), rinvenivano su terreno di pertinenza dell’abitazione di campagna, il cadavere Girolami Letizia, classe 1952.

I primi accertamenti consentivano acclarare che predetta, riversa a terra priva di vita, presentava evidenti ferite al volto. Sul posto intervenivano il medico legale e la Sezione Investigazioni Scientifiche del Provinciale CC di Firenze per i dovuti accertamenti e sopralluoghi, a seguito dei quali si accertava che il cadavere presentava appunto profonda ferita alla testa, verosimilmente riconducibile ad un atto violento.

Le immediate indagini, condotte dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Cortona, della locale Stazione CC coadiuvati dal Nucleo Investigativo di Arezzo, sotto la direzione del P.M. di turno della Procura della Repubblica di Arezzo intervenuto sul posto e del Procuratore della Repubblica, consentivano di raccogliere elementi idonei ad operare il fermo di un cittadino 37enne di origine Pakistana, quale presunto responsabile del reato di omicidio.

Sono in corso ulteriori indagini al fine di delineare compiutamente fatti e circostanze che hanno caratterizzato l’evento omicidiario.

Concluse formalità rito, il fermato è stato tradotto presso Casa Circondariale di Arezzo.

Ciò si comunica nel rispetto dei diritti delle persone indagate, da ritenersi presunte innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – fino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile, ed al fine di assicurare il diritto di cronaca costituzionalmente garantito.