Firenze per i piccoli: 3 musei a misura di bambino

Visitare luoghi incredibili del capoluogo toscano con attività dedicate ai bambini

Dai percorsi in costumi cinquecenteschi di Palazzo Vecchio alla caccia al tesoro di giocattoli nascosti fino ai laboratori didattici dedicati alle scoperte scientifiche, ecco tre musei di Firenze capaci di incantare grandi e piccoli vivendo emozioni incredibili. E per continuare a sognare il luogo giusto è l’Hotel Botticelli, originato in un palazzo del Cinquecento e situato in posizione strategica in pieno centro storico.

Quando si intrecciano storia ed arte, natura e scienza, incanti tra fantasia e realtà che coinvolgono anche i bambini Firenze è una di quelle città che ha davvero molto da offrire. I giovani visitatori, infatti, possono trovare attività per ogni esigenza e per ogni età, sia tra i percorsi turistici più conosciuti che in quelli meno noti. Se, ad esempio, non si può prescindere da una visita a Palazzo Vecchio, simbolo indiscusso di Firenze assieme a Santa Maria del Fiore e al David di Michelangelo, niente paura per i bambini: andare alla scoperta di uno dei musei civici più importanti d’Italia, con le sue meravigliose sale tra cui lo spettacolare Salone dei Cinquecento, significa anche poter partecipare a percorsi guidati organizzati per le famiglie e laboratori interattivi. Il Museo dei Ragazzi di Palazzo Vecchio, infatti, permette di ammirare non solo gli oggetti antichi e preziosi ma di imparare anche come si viveva secoli fa attraverso storie sulla vita quotidiana di Cosimo di Medici, oppure si possono intraprendere percorsi che comprendono incontri con principesse e dame di corte. Le attività dedicate ai bambini permettono di attraversare le sale del museo ammirando lo splendore delle sale affrescate e nel contempo immaginare i sontuosi banchetti e i terrazzi fioriti dilettandosi con giochi da piccoli principi indossando magari mantelli e cappelli del Cinquecento. Potrebbe anche capitare di poter prendere parte ad un ballo di corte, imparando una serie di danze rinascimentali guidati da un maestro. Ma anche, per i più grandi di 8 anni, di poter partecipare alle udienze del Duca Cosimo e della Duchessa Eleonora, intrattenendosi in dialoghi che permettono di imparare tante cose sulla Firenze cinquecentesca. Per i più grandicelli sono previsti giochi di squadra o percorsi segreti che consentono di visitare alcuni ambienti particolarmente preziosi, come la scala realizzata nella muraglia, lo studiolo di Francesco I de’ Medici o lo scrittoio del padre Cosimo.

Chi invece si vuole dedicare proprio alla dimensione del gioco il Museo del Giocattolo e di Pinocchio è il più antico d’Italia e uno dei più grandi in Europa del genere, che espone migliaia di giocattoli originali e rigorosamente selezionati che guidano il visitatore in un viaggio indietro nel tempo. Ecco quindi sfilare antichi balocchi costruiti tra il 1700 e il 1970, ovvero bambole, trenini, aerei, navi, soldatini, giochi da tavola, giochi di costruzione e giochi didattici che riflettono l’evoluzione della storia, della scienza e della società. A questo si aggiunge la vasta collezione di Pinocchi e di altri incredibili oggetti ispirati all’opera di Collodi. Per i piccoli ospiti viene proposta anche una Caccia al Tesoro tra le vetrine delle antiche sale del Museo, alla ricerca di giocattoli nascosti, con l’intento di poter osservare tutto con più attenzione. In diverse occasioni sono organizzati pomeriggi a tema per scoprire il mondo di Pinocchio e dei Giocattoli attraverso fantasia, poesia, fiaba e arte.

Per i bambini, invece, che hanno una particolare predisposizione e passione per la scienza il posto giusto è il Museo Galileo, dove non solo vi si possono ammirare alcuni oggetti appartenuti al grande scienziato, ma anche un’ampia raccolta di strumenti scientifici, splendidi mappamondi, mappe che facevano parte delle collezioni dei Medici e dei Lorena da scoprire con attività e percorsi dedicati ai bambini. Da non perdere i famosi cannocchiali di Galileo come il compasso geometrico e la lente per il telescopio con cui scoprì i satelliti di Giove. Particolarmente interessanti anche gli strumenti appartenuti ad altri studiosi legati alla misurazione del tempo, all’astronomia, alla navigazione e alla meteorologia cosi come quelli che hanno portato a scoperte nel campo della matematica, della fisica, dell’elettromagnetismo. Tra le chicche pronte ad affascinare grandi e piccoli l’effetto ottico all’inizio del percorso, dove l’immagine di un uomo riflessa nello specchio superiore diventa quella di una donna; il modello del sistema tolemaico; la sala con i globi che hanno diametri dai 5 sentimenti al metro, le mappe geografiche e una reliquia piuttosto particolare, ovvero tre dita di Galileo che si trovano in una teca di vetro.

