A Castel Volturno i 40 anni degli Angels of Love

Domenica 15 settembre al Rama si festeggerà l’annivarserio della House Music

L’evento, dal titolo “Napoli Calls Chicago”, farà ballare tutta la città dalla mattina fino a sera. Abbiamo incontrato Maurizio Luise, il fondatore degli Angels of Love che ha iniziato questo movimento musicale nel 1990 su Napoli : «Ho portato il movimento in giro per tutta Italia, siamo stati una bandiera di riferimento per l’Italia perché siamo riusciti ad importare tantissimi DJ dall’est in Italia e oggi festeggiamo proprio con la città dove è nata questa musica che è Chicago. Festeggiamo i 40 anni dell’House Music quindi c’è questa Joy Adventure con cinque personaggi che hanno fatto la storia della musica a Chicago e con i DJ nostrani di Napoli. Ci sarà questo mix con due live dove canteranno dei pezzi che sono icone di questo genere musicale quindi vi aspetto tutti». Gli chiediamo l’origine del nome Angels of Love ? «Perché noi siamo angeli dell’amore» continua Luise «Tutti si sentono un po’ angeli, tutti amano…noi in quel momento quando abbiamo iniziato questo percorso c’era molta passione e amore per la musica che stava arrivando in quegli anni in Italia e tra di noi è nato non un movimento ma una famiglia e oggi è addirittura una comunità di almeno un milione di persone, oggi riusciamo a mettere insieme i bambini con i papà che vengono a ballare tutti quanti per ascoltare questo genere musicale».

Maurizio Luise

Sta dunque per arrivare una vera e propria dancefloor a cielo aperto sul territorio campano, per celebrare l’anniversario storico dei 40 anni della House Music. Nata nelle discoteche di Chicago nei primi anni ’80, la House Music ha rivoluzionato il mondo della musica elettronica e continua a influenzare generazioni di DJ e produttori. Per celebrare questo importante traguardo è stata scelta la suggestiva location del Rama Beach di Marina di Varcaturo, che di notte cambia pelle: da isola incontaminata e idilliaca si trasforma in una location glamour e super vivace! Proprio al Rama sul litorale domizio nei mesi scorsi è stato ospitato il tributo a Frankie Knuckles. Si prevede una giornata indimenticabile, con un line-up di artisti che hanno fatto la storia della House Music e nuovi talenti pronti a far vibrare la pista. Il 15 settembre una line-up stellare vedrà come protagonisti per il team Napoli: dAPULEO, DJ Simi, DJ Fiore e JG Bros. Mentre per il team Chicago arriveranno Joe Smooth, Marshall Jefferson, Terry Hunter, Ron Carroll e Chez Damier. La serata sarà un vero e proprio viaggio nel tempo, che ripercorrerà le tappe fondamentali della storia della House Music con due città che si gemellano, dai primi successi di Chicago fino alle ultime tendenze che vedono Napoli come capitale italiana di questo genere musicale. Un viaggio che parte già dal flyer dell’evento, disegnato a mano da Mbroz_art, l’immagine rappresenta il lungomare di Napoli con il Vesuvio che si riflette nell’opera d’arte simbolo di Chicago, il “The Bean” (Il fagiolo) di Anish Kapoor, con sullo sfondo altri luoghi iconici della città americana. Nota fondamentale per l’evento è l’aspetto solidale che ha come obiettivo la raccolta fondi per l’associazione “Autism AID Onlus”, una no-profit dedicata alla difesa dei diritti e le pari opportunità delle persone affette da disturbi del neuro-sviluppo, specificamente dello spettro autistico.

Harry di Prisco