Riparte la collaborazione tra Confartigianato Imprese Rieti e il Comune di Poggio Mirteto: firmato un protocollo di intesa per la valorizzazione del territorio

È stato sottoscritto nel pomeriggio del 2 agosto, a Poggio Mirteto, dal Direttore di Confartigianato Imprese Rieti Maurizio Aluffi, il Presidente di Confartigianato Imprese Poggio Mirteto Andrea Giulivi, il Sindaco di Poggio Mirteto Andrea Arcieri e l’Assessore alle Attività Produttive del Comune di Poggio Mirteto Fulvia Pieroncini, un protocollo d’intesa per lo sviluppo e la valorizzazione dei territori e dell’economia di filiera in Sabina.

Con tale accordo di durata triennale, le Parti si impegnano a collaborare pariteticamente e secondo le proprie competenze, disponibilità e capacità al progetto “Poggio Mirteto 2030”, per la promozione e lo sviluppo di nuova impresa nel settori del turismo, dell’artigianato, dell’agroalimentare, della circolarità e della sostenibilità anche con organizzazione di progetti di filiera, di transizione ecologica, produzione di energia green, valorizzazione e recupero delle filiere locali e tradizionali.

Per il raggiungimento degli obiettivi comuni, le Parti metteranno in atto uno stretto collegamento e coordinamento reciproco tra le realtà imprenditoriali e quelle accademiche e istituzionali, attuando prassi operative e forme di partnership per quanto riguarda la programmazione tecnico/economica, la progettazione di filiera, la ricerca e la formazione in campo agronomico, di trasformazione e manifatturiero.

“Poggio Mirteto – afferma con visibile soddisfazione Maurizio Aluffi, Direttore di Confartigianato Imprese Rieti – è stato per noi un punto di partenza importante della nostra storia. Qui abbiamo aperto la prima sede zonale. Qui abbiamo sperimentato sinergie importanti con la pubblica amministrazione. Un filo che si era interrotto e che riprende con entusiasmo per riscrivere una nuova tappa. Qui abbiamo seminato per diffondere la cultura d’impresa, una risorsa straordinaria in tempi incerti, difficili, con cambiamenti rapidi e imprevedibili. Grazie al Sindaco Arcieri – conclude Maurizio Aluffi – e a tutti gli assessori che fin dal loro insediamento hanno mostrato grande attenzione verso l’artigianato, le PMI e Confartigianato”.

“Con Confartigianato abbiamo messo sul tavolo tutte le tematiche che avevamo sottolineato nel nostro programma elettorale – dichiara il Sindaco Andrea Arcieri -. Dallo sviluppo territoriale, all’imprenditoria diffusa, dalla transizione ecologica allo sviluppo tecnologico e del bisogno di mettere in campo soluzioni nuove a tutti i livelli per uscire dall’impasse. Ripartiamo dalle nostre 492 imprese di cui 220 artigiane che danno lavoro ad oltre 500 addetti nel comparto artigiano. A settembre – ribadisce il Sindaco Arcieri – predisporremo un cronoprogramma che verrà costantemente monitorato, ci saranno importanti novità”.

“Ripartiamo con lo spirito giusto – sottolinea Andrea Lucio Giulivi, Presidente di Confartigianato Poggio Mirteto – qui l’imprenditoria diffusa rappresenta un vaccino contro il declino materiale e morale nell’era della crisi permanenti. Qui devono nascere e germogliare i nuovi imprenditori, ripartendo dalle botteghe, dai laboratori, dai capannoni. I Sabini sono un popolo laborioso e di inventori, due componenti essenziali del valore artigiano. Occorre rivalutare – conclude il Presidente Giulivi – il valore imprenditoriale, la scuola e il lavoro. L’attitudine a inventarsi il lavoro e a pensare fuori dagli schemi non deve essere un problema ma un valore”.