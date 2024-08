Appia Antica: Mattia-La Penna (Pd), Regione Lazio si attivi su tratti esclusi

Depositata una mozione in Consiglio regionale del Lazio

“La Regione Lazio si faccia parte attiva presso gli organi competenti per una revisione della decisione del Comitato del Patrimonio Mondiale che includa nel riconoscimento del sito ‘Via Appia – Regina viarum’ anche i tratti temporaneamente esclusi che interessano il territorio dei Castelli Romani, con i comuni di Lanuvio, Velletri, Nemi e Genzano, e della provincia di Latina, con i comuni di Cisterna, Latina, Norma, Sermoneta, Sezze, Pontinia e Terracina”. Questo, in sintesi, il contenuto di una mozione a firma dei consiglieri regionali Pd del Lazio, Eleonora Mattia e Salvatore La Penna, depositata alla Pisana.

“Tale esclusione è stata decisa su indicazione del Consiglio Internazionale dei Monumenti e dei Siti (ICOMOS), organizzazione non governativa associata all’UNESCO, nonché suo organo consultivo per la revisione delle candidature, e non risulta essere definitiva, essendo possibile da parte del Governo italiano avviare l’iter per la revisione della decisione al fine di ottenere il reinserimento di queste zone – spiegano i consiglieri dem – Visto che è interesse non solo dei Comuni menzionati ma di tutta la Regione Lazio, sia dal punto di vista turistico che culturale, che il tracciato dell’Appia antica sia riconosciuto patrimonio dell’Unesco in modo integrale e come un unicum, e non spezzettato sulla base di considerazioni errate, se si vuole raccontare e valorizzare in modo completo e corretto la storia e la qualità archeologica della Regina Viarum, ci appelliamo a tutte le forze politiche affinché sostengano questa mozione per impegnare la Giunta Rocca a promuovere presso il Governo Meloni e le sedi competenti l’inclusione dei tratti attualmente esclusi”, concludono Mattia e La Penna.