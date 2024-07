TRENITALIA: MODIFICHE AL PROGRAMMA DI CIRCOLAZIONE TRENI SULLA LINEA NAPOLI-ROMA (VIA FORMIA)

dal 3 al 23 agosto tra le stazioni di Villa Literno e Minturno

· previste cancellazioni, limitazioni e deviazioni di percorso per alcuni treni Intercity e del Regionale. Predisposto servizio con bus

Modifiche al programma di circolazione dei treni sulla linea Napoli – Roma (via Formia) per lavori di manutenzione straordinaria e potenziamento infrastrutturale. La circolazione ferroviaria sarà sospesa dal 3 al 23 agosto tra le stazioni di Villa Literno e Minturno e dal 19 al 20 agosto anche tra le stazioni di Villa Literno e Formia.

Pertanto, alcuni treni Intercity e del Regionale di Trenitalia (Società Capofila del Polo Passeggeri del Gruppo FS Italiane) subiranno deviazioni, limitazioni, e/o cancellazioni di percorso. In particolare:

· i treni Intercity e Intercity Notte subiranno deviazioni via Cassino con conseguenti variazioni d’orario e perdita delle fermate di Latina, Monte San Biagio/Terracina, Formia-Gaeta e Aversa; alcuni treni effettuano fermata a Frosinone e Cassino. Per alcuni treni, previsto servizio di bus sostitutivi tra Cassino-Formia e Frosinone-Latina e viceversa;

· i treni del Regionale saranno deviati su percorsi alternativi o limitati nelle stazioni di Villa Literno, Minturno e Formia. Predisposto servizio con bus sulle tratte interrotte.

I tempi di percorrenza dei bus potrebbero aumentare in relazione al traffico stradale. I posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Sui bus non è ammesso il trasporto bici, non sono ammessi animali di grossa taglia eccetto i cani guida per non vedenti.

Ulteriori informazioni saranno disponibili su www.trenitalia.com (sezione Infomobilità, alla pagina Lavori e Modifiche al servizio) e tramite Smart Caring su App di Trenitalia.