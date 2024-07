Napoli: a Villa Domi le note della canzone napoletana sotto le stelle

Concerto a lume di candela per festeggiare il riconoscimento dell’UNESCO della Pratica del Canto Lirico Italiano

Domani Villa Domi farà da cornice al Summer Night’s Opera Dream – Puccini & Co. a lume di candela, il grande evento dedicato alla musica classica e alla canzone napoletana d’autore. Prodotto dalla “Fuori Campo Eventi” di Mirka Contessa, la serata sarà un viaggio musicale che spazia da Puccini a Verdi da Di Capua a Mozart. La manifestazione sarà l’occasione per celebrare tutti insieme il 100° anniversario dalla morte del Maestro Giacomo Puccini e per festeggiare il riconoscimento dell’UNESCO della Pratica del Canto Lirico Italiano come Patrimonio Culturale immateriale dell’umanità.

Si ritroveranno sul palco tre grandi protagonisti della musica classica, reduci da grandi successi internazionali: il soprano Martina Bortolotti von Haderburg e il Baritono Luigi Cirillo, pupillo di Pavarotti. Entrambi i cantanti di fama internazionale hanno cantato in tutto il mondo in prestigiosi teatri tra cui il Teatro alla Scala, Gran Teatro La Fenice, Teatro dell’Opera di Roma, Opera del Cairo, Royal Opera House di Muscat, solo per citarne alcuni e si sono recentemente esibiti al Teatro San Carlo. Ad accompagnarli al pianoforte il Maestro Keith Goodman, Compositore, Direttore e Pianista italo-americano di fama. Circondati dal panorama mozzafiato del Golfo di Napoli e del Vesuvio gli spettatori potranno ascoltare brani d’Opera e della Canzone Napoletana che hanno reso celebri i più grandi Cantanti del mondo. Villa Domi è stata inoltre la residenza di una delle massime stelle dell’opera buffa napoletana e talentuosa pittrice, Celeste Coltellini, il cui spirito alleggia ancora tra le sale e i giardini, ispirando all’arte e all’armonia. Mentre risuonano ancora gli accordi di Mozart che fu ospite di Villa Domi nel suo soggiorno napoletano.

Harry di Prisco