STRATEGIE TERRITORIALI DI FROSINONE,VIA LIBERA AI PRIMI 9 MILIONI E MEZZO DI EURO PER 10 PROGETTI

La vicepresidente Angelilli: «Previsto un investimento complessivo di 16,2 milioni di euro»

La Regione Lazio ha presentato a Frosinone, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, la convenzione sulle Strategie territoriali relative al Piano regionale del Fondo europeo di sviluppo regionale 2021-2027, nell’ambito dell’obiettivo “Un’Europa più vicina ai cittadini”.

All’incontro hanno partecipato il sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli e la vicepresidente e assessore allo Sviluppo economico, al Commercio, all’Artigianato, all’Industria e all’Internazionalizzazione della Regione Lazio, Roberta Angelilli.

Il Fondo, con uno stanziamento di 9 milioni e 648 mila euro, prevede investimenti per la mobilità sostenibile con l’acquisto di bus elettrici, lo sviluppo di infrastrutture digitali, la valorizzazione dei percorsi pedonali naturalistici urbani la riqualificazione dei parcheggi, la valorizzazione del patrimonio archeologico e naturale del Fiume Cosa.

Ecco nel dettaglio dove saranno impiegati i fondi nel Comune di Frosinone

Parco delle sorgenti – Interventi di valorizzazione del parco per attività di tipo didattico finalizzati alla promozione dell’identità storica legata al fiume 600 mila euro

Messa in sicurezza aree archeologiche “Ponte del rio” 700 mila euro

Valorizzazione terme romane sul fiume Cosa 700 mila euro

Greenway sul fiume Cosa – Matusa-Parco delle Sorgenti 800 mila euro

Valorizzazione dei percorsi pedonali naturalistici urbani 283 mila e 497 euro

Riqualificazione Parcheggi via Licinio Refice (Area ex Agip – PUMS) 1milione e 200 mila euro

PUMS riqualificazione Parcheggi Via Maria 1milione e 100 mila euro

Porta del Parco Cosa: dalla foresta urbana del Parco La Fontaine al percorso fluviale 823 mila e 492 euro

TPL Acquisto bus elettrici – potenziamento PNRR 2.641.121,17 euro

Sviluppo di infrastrutture e servizi digitali per la PA e la Collettività 800 mila euro

«Grazie alla costante collaborazione con l’Amministrazione comunale abbiamo definito progetti strategici per il territorio che puntano a una valorizzazione strutturale della città di Frosinone. Questi progetti includono interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana, servizi di digitalizzazione, mobilità sostenibile e valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale. Confidiamo che questa sinergia contribuirà a raggiungere i nostri obiettivi di efficientamento e di sviluppo territoriale e sociale, al servizio dei cittadini e delle imprese. Gli interventi finanziati per Frosinone rappresentano l’inizio di un percorso virtuoso, alimentato dall’impegno della Regione Lazio per una crescita dei territori, forte priorità fin dal nostro insediamento. È importante ricordare che i dieci interventi proposti sono il risultato di una progettualità condivisa e concertata, anche attraverso la partecipazione del territorio grazie alle numerose presentazioni pubbliche e ai confronti con gli stakeholder. Inoltre, la Regione Lazio ha previsto un finanziamento di 344mila euro per rafforzare la capacità amministrativa per implementare le risorse umane e professionali dedicate proprio alle Strategie Territoriali», ha dichiarato la vicepresidente e assessore allo Sviluppo economico, al Commercio, all’Artigianato, all’Industria e all’Internazionalizzazione della Regione Lazio, Roberta Angelilli.

«L’amministrazione comunale rivolge un plauso alla Regione Lazio, al Presidente Francesco Rocca, alla vicepresidente e assessore allo Sviluppo economico, al Commercio, all’Artigianato, all’Industria e all’Internazionalizzazione, Roberta Angelilli che, anche con l’iniziativa odierna, hanno testimoniato concretamente l’attenzione e l’impegno affinché il nostro territorio centri gli obiettivi di sviluppo economico e sociale. Il Comune di Frosinone, con i 10 interventi previsti su tutto il territorio comunale inclusi nella Strategia Territoriale, intende così migliorare la qualità della vita dei cittadini, valorizzando l’identità della nostra comunità per una città più sostenibile sotto il profilo ambientale, più moderna sotto l’aspetto della mobilità, più adeguata ai tempi, attrattiva e inclusiva. Una città che metta al proprio centro l’essere umano, portatore di specifici diritti e bisogni, raggiungendo gli obiettivi primari della salute e del benessere della nostra Comunità», ha affermato il sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli.