L’Associazione Terra Viva premia Elisabetta Migliorelli

A Qualiano in provincia di Napoli nei prossimi mesi nascerà il “parco della legalità”

“Premiamo l’impegno civico che ha messo nella sua vita”

Daniela Di Maggio, mamma di Giovanbattista Cutolo, detto Giogiò il giovane ucciso lo scorso anno mentre era a piazza Municipio con degli amici, ha consegnato alla giornalista Elisabetta Migliorelli, vicedirettrice del Tg2, il premio indetto dall’Associazione Terra Viva dalla parte della legalità. La Migliorelli, con la sua tenacia e la sua professionalità ha da sempre sposato il tema della legalità e dei diritti della parità di genere, decidendo di fondare pochi anni fa l’associazione “Oltre”. A consegnare il premio una figura simbolo della legalità, Daniela Di Maggio, che ha voluto essere presente per portare la sua testimonianza e che ha così puntualizzato: «È giusto parlare di legalità e saper distinguere il bene dal male e permettere ai giovani di non cadere mai in questo baratro», una donna forte che con il suo dolore è riuscita a rinascere e a darsi forza, infatti, all’evento indossava la cravatta rossa che il figlio Giovanbattista indossava quando suonava nella Scarlatti Junior. La consegna del riconoscimento è avvenuto presso la sala giunta del comune di Qualiano, nel giorno del ricordo del sacrificio di Paolo Borsellino e degli uomini della sua scorta uccisi nella strage di via D’Amelio. Il Sindaco di Qualiano, Raffaele De Leonardis, così ha commentato: «La legalità è al centro del comune di Qualiano ed è importante valorizzare questi valori e trasmetterli ai giovani che non devono mai dimenticare chi ha fatto la storia e chi con la propria vita ha pagato un prezzo troppo alto. Non per altro, a Qualiano nei prossimi mesi nascerà il parco della legalità». Alla serata di premiazione sono stati presenti tanti giovani che l’associazione Terra Viva ha visto nascere e, che ora, ha ritrovato uomini e con tanta voglia di continuare a fare del bene alla società. Il vicesindaco Rosalba Fele, ha consegnato a fine cerimonia degli attestati a sei alunni presenti all’evento e che quest’anno hanno terminato il percorso alle scuole medie, che dall’anno prossimo si affacceranno al mondo degli adulti con questa motivazione: «Per aver conseguito e portato a termine brillantemente il percorso di studio».

https://www.facebook.com/associazioneterraviva/videos/993544259224509?locale=it_IT

Harry di Prisco