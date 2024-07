ILLUSTRATE IN COMMISSIONE SANITÀ TRE PROPOSTE DI LEGGE SU FERTILITÀ FEMMINILE,CELIACHIA E SOSTEGNO AI NON VEDENTI

LA PRESIDENTE SAVO: AZIONI IMPORTANTI E STRUMENTI EFFICACI PER MIGLIORARE

LA QUALITÀ DELLA VITA DELLE CITTADINE E DEI CITTADINI DEL LAZIO

“Oggi in Commissione Sanità abbiamo illustrato tre importanti proposte di legge: la numero 145 in materia di promozione della diffusione del test dell’ormone antimulleriano o esame del dosaggio dell’AMH per promuovere la consapevolezza della fertilità della donna e sostenere la natalità anche con strumenti di supporto alle politiche familiari; la numero 139, di cui sono cofirmataria, che prevede interventi a favore dei soggetti affetti dalla malattia celiaca e della sua variante dermatite erpetiforme quale patologia cronica multifattoriale di rilevanza sociale; la numero 115, che ho sottoscritto, volta a promuovere il miglioramento della vita dei soggetti non vedenti attraverso il sostegno di cani guida per i quali si prevedono attività per allevamento, crescita e addestramento oltre all’acquisto di beni e attrezzature strumentali per lo svolgimento del servizio. Tre ambiti fondamentali per la crescita, il benessere e il sostegno di quanti sono costretti ad affrontare difficoltà quotidiane legate alla fertilità, alla patologia celiaca e alle limitazioni legate alla cecità. Sono molto orgogliosa di aver presentato oggi in Commissione proposte di legge che hanno l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dei cittadini e delle cittadine del Lazio e che ben rappresentano quello che è il principale obiettivo della nostra istituzione regionale. Ringrazio anche i componenti della Commissione per la collaborazione e la sensibilità dimostrate”.

Così la presidente della VII Commissione Sanità e Politiche Sociali della Regione Lazio, Alessia Savo, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, al termine della seduta di questo pomeriggio.