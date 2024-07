Edizione 2024-2025 del Parco delle Meraviglie

Jenne, Foppoli: “Un invito a partecipare e dar vita ad eventi per far conoscere questo splendido territorio”

Scade il prossimo 8 luglio l’avviso promosso dal Parco Naturale dei Monti Simbruini, rivolto ad imprenditori individuali, le società semplici e commerciali; – le società cooperative; – le associazioni o persone individuali; – le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus); – le Pro Loco; guida naturalistica o guida Ambientale Escursionistica, le guide del Parco e le guideturistiche, per contribuire nel presentare eventi da inserire nel programma “Il Parco delle Meraviglie 2024 -2025”. “A tal fine –si legge nella delibera del Commissario Straordinario- il Parco vuole raccogliere e selezionare una serie di proposte sostenibili e di qualità, che permettano la realizzazione, nel periodo luglio 2024 – gennaio 2025, di un calendario di attività per far conoscere a turisti e visitatori il territorio del Parco e dei Comuni che ne fanno parte, scoprendone la natura, i paesaggi, gli aspetti storico-culturali, enogastronomici, archeologici, nel rispetto dell’ambiente e delle comunità locali. Il presente avviso è volto quindi ad acquisire proposte di attività, iniziative ed eventi coerenti con le finalità sopra riportate; le proposte, previa valutazione, saranno patrocinate dall’Ente Parco e raccolte in un catalogo dal titolo “Il Parco delle meraviglie”, che sarà efficacemente divulgato. La scelta delle attività da inserire sarà di esclusiva valutazione ed insindacabile dell’Ente Parco”. “Gli eventi rientrano in varie tipologie –commenta il commissario Alberto Foppoli- con l’obiettivo di far conoscere ed amare l’area verde più grande del Lazio in tutte le sue particolarità. Il ricco programma spazierà dalle escursioni in bici, a piedi o a cavallo lungo i tantissimi sentieri esistenti, escursioni didattiche dedicate ai bambini , visite nell’area faunistica del cervo, corsi di fotografia sul campo, osservazioni delle stelle e dei pianeti, delle sorgenti, rafting nel fiume Aniene, osservazione dei fenomeni carsici, pratiche legate allo yoga e alla meditazione, concerti di musica (classica e moderna), eventi enogastronomici. Una miriade di attività rivolte a tutti, dai bambini agli escursionisti esperti, per far conoscere ed amare il magnifico territorio dei Monti Simbruini, capace di offrire a chiunque lo viva un’esperienza unica, originale e di riequilibrio, sia per brevi che per lunghi soggiorni”. Per info: https://db.parks.it/news/allegati/PRMSInov79251-all1.pdf