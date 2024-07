Presentata a Napoli la collezione Spring-Summer 2025 della maison de haute couture Dramée 

Un sogno che si realizza per le donne che scelgono di indossare i vestiti che hanno sempre desiderato

“La moda è importante per la nostra fantasia”, diceva Claudia Schiffer, sono gli abiti a portare noi e non noi a portare gli abiti; essi ci modellano a piacer loro il cuore, il cervello, la lingua. Gli abiti sono importanti per trasformare i sogni di stile in splendide realtà. Ed è proprio il “sogno” che diventa “realtà” nella nuova Collezione Spring/Summer 2025 di Dramée, presentata nello splendido scenario di Palazzo Caracciolo a Napoli. La nota casa di mode ha confermato ancora una volta la propria mission di esaltare la femminilità in tutte le sue sfumature. Il sogno è nello stesso nome “dream”, incarna l’obiettivo del brand: regalare un sogno alle donne che scelgono di indossare i suoi meravigliosi abiti che hanno sempre desiderato.

Dramée è proprio questo: un sogno. Sotto la guida visionaria del fashion designer Vincenzo Provenzano, Dramée ha creato una collezione che rappresenta un vero e proprio viaggio tra le linee sinuose e sensuali del corpo femminile, rivisitando i canoni e le tendenze della moda per introdurre volumi eccentrici e raffinati: un inno alla femminilità. Nata con l’intento di emozionare per vivere ogni creazione, Dramée si propone costantemente di stupire e far innamorare chiunque si appresti a indossare un suo abito. La collezione presenta tailleur ispirati al guardaroba maschile, arricchiti con dettagli gioiello, e abiti che trovano la loro massima espressione in stampe floreali ispirate a una serra incantata di gardenie e peonie. Ogni capo è pensato per una donna elegante, seducente e sicura di sé in ogni occasione. La serata di presentazione ha visto la partecipazione di un nutrito pubblico e tanti VIP, tra cui: l’attrice Nathalie Caldonazzo; l’influencer ed ex concorrente del Grande Fratello Floriana Messina; e Zeudi Di Palma Miss Italia 2021. Il team di Dramée è composto da professionisti di grande esperienza: Rosa Montuori product manager; Pasquale Della Gatta direttore commerciale e Antonio Simonetti, titolare di MTS S.r.l. L’organizzazione è stata a cura della Clarence Management, con il grooming affidato a Di Benedetto Parrucchieri e il make-up realizzato dalla Makeup Academy di Antonio Riccardo e Nicola Acella. Con questa collezione, Dramée continua a scrivere la sua storia di successo nel mondo della moda, creando capi che non sono solo vestiti, ma veri e propri sogni da indossare. Ogni prodotto della haute couture, disegnato e ideato con amore dagli stilisti e infine realizzato con cura, passione e esperienza da artigiani italiani, racconta una storia di qualità e raffinatezza, progettato per esaltare la bellezza unica. La continua ricerca di materie prime, modelli e concetti, rappresenta una miscela adatta ad ogni esigenza, con una propensione verso i party e gli eventi. La moda non riguarda solo gli abiti, ma ogni genere di cambiamento.

Harry di Prisco