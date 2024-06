Richiesta di istituzione di un presidio stagionale dei Vigili del Fuoco nel comune di Ceprano per la campagna antincendio boschivo del 2024

Quadrini scrive al Comandante Provinciale Rilievi

Il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini, ha stamane inviato una lettera al Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, Arch. Alessandra Rilievi, richiedendo l’istituzione di un presidio stagionale dei Vigili del Fuoco presso il comune di Ceprano. Questa iniziativa è motivata dalla posizione strategica di Ceprano, situato vicino al casello autostradale, che garantirebbe una maggiore accessibilità e rapidità d’intervento durante la campagna antincedio boschiva del 2024.

La proposta del Presidente, Quadrini, è parte di una più ampia strategia di prevenzione e gestione delle emergenze boschive, volta a proteggere il territorio provinciale e a garantire la sicurezza dei cittadini. “La creazione di un presidio stagionale a Ceprano – afferma Quadrini – permetterà di rafforzare la capacità di risposta alle emergenze in vista delle problematiche delle calure estive che aumentano le criticità, riducendo i tempi di intervento e migliorando l’efficacia delle operazioni di soccorso. Un ringraziamento al Sindaco di Ceprano, Marco Colucci, e alle istituzioni locali per la loro pronta disponibilità e la fattiva collaborazione. La sinergia tra le diverse istituzioni è cruciale per il successo di iniziative di questo tipo, che richiedono un coordinamento efficace e un impegno congiunto.”

Un ringraziamento particolare viene rivolto anche al Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, Alessandra Rilievi, “per la sua costante disponibilità e per il prezioso lavoro svolto quotidianamente dai Vigili del Fuoco. Dichiara il Presidente del Consiglio Provinciale. Il supporto del Comandante sarà determinante per la realizzazione di questo importante progetto, che contribuirà a rafforzare la rete di sicurezza e protezione del nostro territorio.”

Il Presidente del Consiglio della Provincia Frosinone rimane in attesa di un riscontro positivo da parte del Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco e confida nella piena collaborazione di tutte le parti coinvolte per la messa in opera del presidio stagionale a Ceprano.