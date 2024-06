La Croazia fra le mete preferite dai turisti italiani

Foto Pola spiaggia Hawaii by ente turistico di Pola

3 % in più rispetto all’anno scorso di italiani che scelgono la Croazia per le loro vacanze

Le spiagge Croate per un’estate incantevole

Il mare della Croazia è tra i mari più belli al mondo e le spiagge croate non sono da meno, tante spiagge per tutti i gusti. In Croazia ci sono dei luoghi unici ed incantevoli ma poco conosciuti, non toccati ancora dal turismo di massa. La Croazia è certamente la meta ideale per gli amanti del mare con una moltitudine di isole e spiagge bellissime e poco frequentate. Tanti i luoghi da scoprire per chi pratica sport acquatici, oppure preferisce il relax in spiaggia o passeggiate culturali oppure ama guardare il calare del sole. Quando la notte avanza, è il momento per l’aperitivo in un beach bar. A seguire la cena che può soddisfare gusti e palati diversi, anche dei più esigenti, dove sapori e tradizioni della cultura gastronomica croata sono davvero unici. Il turismo esperienziale, dove si preferisce valorizzare di più la qualità del tempo trascorso in vacanza piuttosto che la quantità del soggiorno, sembra nato in questo Paese baciato dal sole e così vicino all’Italia, dove si possono creare momenti e ricordi unici ed indimenticabili.

Viviana Vukelić, direttrice dell’Ente Nazionale Croato per il Turismo in Italia, ha dichiarato: «Nei primi 5 mesi la Croazia ha ottenuto un eccellente risultato turistico, che ha addirittura superato il record pre-stagionale dello scorso anno. In questo periodo si sono registrati 4,2 milioni di arrivi e 13,8 milioni di pernottamenti, il che rappresenta un aumento del 11 % negli arrivi e + 12 % nei pernottamenti rispetto all’anno precedente. Per quanto riguarda i turisti Italiani – ha sottolineato la direttrice – nei primi 5 mesi hanno realizzato in Croazia un totale di 148.561 arrivi ovvero 4% di più e 368.055 di pernottamenti cioè 3 % in più rispetto all’anno scorso. Ci stiamo avvicinando ai principali mesi estivi, cioè al picco della stagione in cui ci aspettiamo un flusso stabile di traffico turistico. L’Ente Nazionale Croato per il Turismo in Italia ha realizzato tutte le attività promozionali (diversi workshop, fiere, campagna pubblicitaria con tutte le forme di comunicazione in pre stagione) ed ora segue la nostra campagna brand a realizzazione della stagione principale. Nel periodo estivo avremo anche 7 nuove rotte aeree che collegheranno i due paesi. Nel 2024 non sono mancati gli investimenti e le nuove aperture sul fronte alberghiero partendo dall’Istria fino a Dubrovnik, così come è ricco il calendario degli eventi e festival musicali». La Croazia è un paradiso per chi ama spiagge incontaminate, calette e mare trasparente. Ci sono le spiagge ben attrezzate per coloro che amano divertirsi e quelle solitarie con calette isolate.

La spiaggia di Hawaii

Si trova a Pola nei pressi del villaggio turistico Verudela Beach, nella baia sotto l’albergo Park Plaza Arena. La spiaggia di ciottoli è ideale per famiglie con bambini piccoli che possono tranquillamente divertirsi nell’acqua bassa dell’insenatura.

Le spiagge del Quarnaro

Aromaterapia all’aria aperta grazie alla combinazione di vento, mare, erbe mediterranee e clima mite. Ha ricevuto anche una raccomandazione dell’Istituto IGCAT per la qualifica di “Regione gastronomica Europea per il 2026”.

La costa di Opatija

Il Lungomare di 12 km collega le città situate lungo la riviera di Opatija, costruito più di 110 anni fa. Quest’anno la zona con i suoi grandi edifici celebra i 180 anni di turismo ambiente costiero.

La spiaggia di Zrće

Vicino a Novalja, nella Lika dai meravigliosi paesaggi verdi, c’è la famosa spiaggia, dove vi sono numerosi locali notturni e dove si tengono tanti festival come quello di Hideout Festival.

La spiaggia di Nin

La spiaggia di sabbia è nella Regione di Zara ed è conosciuta come Kraljičina Plaza, o spiaggia della Regina, sembra quasi una laguna con le sue acque poco profonde, le dune erbose e i banchi di sabbia che creano delle lingue di sabbia. Questa popolare spiaggia è l’ideale per famiglie con bambini per l’acqua bassa del mare e le temperature miti. Qui vi sono tante SPA con trattamenti benessere, così come attività sportive come pallavolo, kite e wind surf e badminton.

la spiaggia di Velika Raduča

Sul lato nord della penisola di Raduča, nella regione di Šibenik-Knin, in una bellissima baia dove il mare assume il colore turchese vi è la spiaggia di ciottoli vicino all’isola di Smokvica. Parchi nazionali, fiumi maestosi e panorami mozzafiato sulle fortezze, pinete, isole e spiagge.

La spiaggia di Privo

La spiaggia di ciottoli lunga circa 100 metri si trova nell’isola di Vis, sull’omonima penisola nel porto cittadino. La Dalmazia Centrale è caratterizzata da una natura generosa con splendide isole situate davanti ad un’incantevole costa di spiagge ghiaiose con alle spalle pinete ombrose e profumate. Semplicità di vita, natura incontaminata, mare limpido, sabbia splendente e pace assoluta. La spiaggia di Zaglav è invece situata nella parte sud-orientale dell’isola, vicino al villaggio di Milna, ed è nota soprattutto per la sua spiaggia sabbiosa.

La spiaggia Banje

E’ la spiaggia più nota di Dubrovnik, vicina al centro storico con le antiche mura, da questa spiaggia si può ammirare l’incantevole vista del porto cittadino e dell’isola di Lokrum.

La spiaggia Copacabana

Si trova sulla penisola di Babin kuk, una delle spiagge più famose di Dubrovnik, a soli cinque chilometri dal centro della cittadina. Dalla spiaggia si gode una vista spettacolare sull’isolotto di Daksa, sulle isole Elafiti e sul ponte di Dubrovnik.

Per le informazione consultare il sito https://croatia.hr/it-i

Harry di Prisco