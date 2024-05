Tor Lupara Calcio – Arriva Bomber Alessio Uccellini al Domenico Mammoliti – Nella prossima stagione sportiva 2024 2025 vestirà la maglia Rossoblù

di Fausto ZILLI

Primi colpi di calcio mercato del Direttore Tecnico Alessandro Santoni dopo la presentazione di Mister Pietro Vecchiotti , arriva in casa rossoblù il bomber Alessio Uccellini classe 1994, ruolo rivestito in campo attaccante, bomber di razza, il re dei bomber in prima categoria. Negli ultimi tre anni al Palombara ha confezionato ben 63 realizzazioni e due volte capocannoniere. Nella scorsa stagione sportiva ha indossato la fascia da capitano nel Palombara.

Continua il lavoro del Direttore Tecnico Alessandro Santoni per rinforzare in ogni reparto la squadra di Mister Vecchiotti.