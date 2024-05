Prende un brutto voto a scuola e la mamma l’abbandona sul Gra di Roma

A soccorrere la ragazza è stata una pattuglia della polizia locale, che l’ha trovata all’altezza della Galleria Appia

ROMA – Un cinque in latino. È stato questo il motivo scatenante di una lite tra madre e figlia mentre erano in macchina, tanto che al culmine del diverbio, la donna ha deciso di far scendere la sedicenne dalla macchina mentre erano sul Grande Raccordo Anulare di Roma, per poi ripartire.

Il fatto è avvenuto ieri. A soccorrere la ragazza è stata una pattuglia della polizia locale, che l’ha trovata all’altezza della Galleria Appia. A quanto pare, una volta abbandonata dalla mamma, la ragazza si è incamminata da sola sul Gra, correndo il rischio di essere investita dalle auto in corsa.

Gli agenti hanno accompagnato la sedicenne negli uffici di Ponte di Nona per poi rintracciare la madre e avvisare dell’accaduto il Tribunale dei minori di Roma. La quarantenne è stata denunciata per maltrattamento di minore.

fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it