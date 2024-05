Genzano, Bertucci: “Atto vandalico contro sede di FdI: continueremo a portare avanti le nostre idee”

“Piena solidarietà ai militanti di Fratelli d’Italia di Genzano, dove la sede del nostro partito è stata vittima di un odioso atto vandalico. Impossibile continuare ad accettare le intimidazioni e gli insulti che quotidianamente i nostri circoli subiscono: da parte nostra nessun passo indietro, saremo sempre in prima linea per difendere le nostre idee ma anche per rispettare quelle degli altri. La cultura dell’odio politico non ci appartiene”, così Marco Bertucci, presidente della Commissione Bilancio del Consiglio Regionale del Lazio.