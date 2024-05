Nuova adesione in Forza Italia: Gianluca Quadrini dà benvenuto Achille Longo

Forza Italia annuncia l’adesione tra le sue fila del consigliere del Comune di San Giorgio a Liri, Achille Longo. “La decisione di Longo di unirsi a noi rafforza il nostro impegno nel promuovere valori di responsabilità, libertà e sviluppo per la nostra comunità.” Commenta la notizia Gianluca Quadrini, Presidente del Gruppo di Forza Italia in provincia di Frosinone che, insieme ad Alfonso Testa e Diego Sardellitti, esprime grande soddisfazione per questa nuova adesione, che conferma la crescita costante del partito e la fiducia che sempre più cittadini ripongono nelle loro idee e nella loro visione per il futuro.” Achille Longo si unisce a noi con il suo impegno e la sua determinazione a servire al meglio gli interessi dei cittadini di San Giorgio a Liri e dell’intera provincia. La sua adesione testimonia la forza e l’attrattiva del nostro movimento politico, che si pone come punto di riferimento per coloro che condividono la nostra visione di un’Italia più forte e prospera.” Il Presidente del gruppo di Forza Italia ribadisce i punti fermi del partito: la difesa dei principi fondamentali della democrazia, il sostegno alle famiglie e alle imprese, e la tutela dei valori della nostra identità nazionale. Con determinazione e impegno, continueremo, insieme al coordinatore regionale, il Sen Claudio Fazzone, a lavorare per il bene comune e per il progresso del nostro Paese.” Quadrini conclude augurando un caloroso benvenuto ad Achille Longo da parte di tutto il partito Forza Italia e lo invita a guardare avanti, insieme, con fiducia e determinazione.