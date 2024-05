Sinergia tra il Forum del Terzo Settore e la Regione Lazio

Roma, Un ulteriore strumento di collaborazione per stare accanto ai cittadini più vulnerabili

In occasione della Giornata Nazionale del Sollievo, si svolto ieri a Roma presso la Sala Tevere, della Regione Lazio, l’evento ‘Bridge the gap’ – 11 punti per colmare il divario e vivere in un territorio senza dolore”. Un convegno di grande spessore durante il quale si sono alternati interessanti interventi da parte di esperti, medici, operatori, esponenti istituzionali e il Forum con le molte reti sociali e socio-sanitarie, per giungere a conclusione la firma del ‘Manifesto contro il dolore’, elaborato dal Forum Terzo Settore del Lazio con le sue reti per un impegno ad ampio raggio e una risposta efficace ai cittadini e per una consapevolezza diffusa e capillare su questi temi. L’evento, organizzato dal Forum Terzo Settore del Lazio, rappresentato dal Presidente Francesca Danese ed il componente del direttivo Mauro Camusi (nella foto) , presidente regionale Lazio del Movimento Cristiano Lavoratori; ha visto anche il coinvolgimento della Fondazione Gigi Ghirotti, assieme alla Conferenza Stato-Regioni, Ministero della Salute, Regione Lazio, Ordine provinciale dei Medici e Odontoiatri. Il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca ha firmato il Protocollo d’Intesa sulle cure antidolore per i malati di cancro legge 38 del 2010. Nel particolare questa legge impegna il sistema sanitario ad occuparsi di cure palliative (CP) e terapia del dolore (TD) in tutti gli ambiti assistenziali, in ogni fase della vita e per qualunque patologia ad andamento cronico ed evolutivo, per le quali non esistono terapie o, se vi sono, risultano inadeguate ai fini della stabilizzazione della malattia. Il Protocollo sottoscritto in Regione è un importante a rafforzare e concretizzare l’azione nei confronti dei tanti soggetti fragili che vivono con il dolore.