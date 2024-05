Le minacce e le intimidazioni macchiano l’immagine della comunità pigliese

Piglio, Scarfagna: “Il Sindaco Felli ha il dovere di condannare l’atto intimidatorio dei giorni scorsi”

Nei giorni scorsi un vile atto è stato compiuto a Piglio, ad avvio della campagna elettorale per le amministrative dell’8 e 9 giugno, che ha infangato l’immagine dell’intera comunità. Un commerciante locale membro del comitato elettorale della lista “Con Piglio” a sostegno della candidatura del Sindaco uscente Mario Felli, ha minacciato un giornalista locale di: “picchiarlo e di incendiare la sua auto”, se avesse ancora scritto articoli sul Sindaco uscente e la sua amministrazione. Le minacce vanno sempre condannate e chi le subisce ha il dovere di denunciarle alle autorità competenti, perché in un mondo normale esiste la liberta di stampa, diritto sancito anche dalla Dichiarazione universale dei diritti umani. Così è stato fatto, l’atto intimidatorio è stato denunciato presso la locale stazione dei carabinieri. “Io resto ancora senza parole -è il commento del consigliere Cristian Scarfagna- Mi preme intervenire sul fatto, visto che a quanto pare, il motivo scatenante l’azione inammissibile del commerciante è legata alla mia intervista rilasciata a questo giornale, https://www.ilgiornaledellazio.it/2024/05/15/limportante-scelta-di-cristian-scarfagna-candidato-nella-lista-oltre/ nella quale sottolineo e confermo tutt’ora ogni singola parola,. Il fatto che mi stupisce ancora di più, è che il Sindaco non ha espresso alcuna parola di solidarietà al giornalista, non ha preso le distanze dovute dall’atto intimidatorio , non lo ha condannato, considerando inoltre che l’autore sia un suo supporter. Mentre da parte delle altre due liste sono state espresse parole di vicinanza e solidarietà , ed anche da singoli cittadini e commercianti, il Sindaco dimostra ancora una volta la sua indifferenza anche se a pagarne le conseguenze è l’intera cittadinanza. Neanche nessun membro della lista “Con Piglio” ha esternato vicinanza al giornalista e condannato l’atto, questo è molto grave, considerando che queste persone nei vari comizi dicono di amare Piglio, complimenti!!! Un atto del genere macchia l’immagine della comunità pigliese, gente onesta e rispettosa che disapprova atti infami e vili come quello compiuto nei giorni scorsi. Io credo che un Sindaco ha il dovere di difendere la sua comunità, di prendere posizione e denunciare queste azioni, che non fanno una buona pubblicità al paese. Qui invece accade l’esatto contrario, e ciò è molto triste”. Sono parole forti quelle del consigliere Cristian Scarfagna, che evidenziano la realtà dei fatti, invero anche alla redazione del giornale non è giunta parola da parte del Sindaco Mario Felli e da nessun membro della lista “Con Piglio”. Si confida ancora nel ravvedimento del Sindaco, affinchè esterni solidarietà al redattore minacciato e la sua condanna agli atti intimidatori.