Il santuario della Santissima Trinità  è stato chiuso al pubblico

Vallepietra, A seguito di un incidente che ha coinvolto un pellegrino

In occasione dei festeggiamenti religiosi della SS. Trinità, da venerdì il Comune di Vallepietra ed il santuario hanno accolto come tradizione migliaia di pellegrini provenienti da diversi Comuni. A causa del distaccamento di un piccolo masso durante la tarda mattinata di oggi, un giovane pellegrino è stato colpito, ed è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso. Sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco, la protezione civili e tecnici, per analizzare lo stato dei fatti. Nel pomeriggio valutando la pericolosità si disposta la chiusura del Santuario. Purtroppo la pericolosità dei costoni di roccia (come si vede nella foto) che sovrastano il Santuario sono da sempre una costante situazione di pericolo. Nella serata ci sarà la consueta processione nelle strade di Vallepietra, in attesa di conoscere gli sviluppi e la possibile riapertura.