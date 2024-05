Camilla Laureti per le elezioni Europee

Subiaco, Laureti : “Serve una politica economica europea per le aree interne“

Un intervento chiaro e diretto quello di Camilla Laureti eurodeputata del PD e candidata del PD nella circoscrizione Italia centrale alle elezioni di giugno che, a Subiaco, ha incontrato diversi Sindaci e amministratori, oltre ai segretari di circolo della Valle dell’Aniene, e il segretario della Federazione provinciale di Roma, Rocco Maugliani. “Abbiamo bisogno di una vera e propria “politica economica per le aree interne”, -sottolinea l’eurodeputata Laureti- che porti infrastrutture, trasporti, connessione digitale, interventi di rigenerazione e dotazioni di servizi pubblici, incentivi a chi decide di trasferirsi a vivere lontano dalle città e di restare, sostegno al mondo associativo presente in questi territori che svolge un ruolo essenziale di presidio sociale. I nostri borghi e le nostre comunità delle aree interne sono alla base dell’identità italiana: custodi del territorio, centro di produzioni agricole e di piccola e media impresa fondamentali per l’economia. Anche altri paesi europei – pensiamo alla Spagna – si confrontano con la sfida dello spopolamento e proprio per questo l’Europa è il luogo in cui combattere sino in fondo questa battaglia. Abbiamo fondi come quelli della coesione e per l’agricoltura che dobbiamo usare al meglio, ed abbiamo il il PNRR. Tra le proposte dei socialisti europei c’è quella dei “30 minuti”: una serie di servizi fondamentali che devono essere garantiti entro mezz’ora ad ogni cittadino e cittadina. È una delle ipotesi su cui lavorare insieme. L’Europa è molto vicina, perché offre opportunità che possono e devono essere colte dai nostri territori”.