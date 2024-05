Solidarietà di Giornalisti 2.0 a Rino Barillari

Giornalisti 2.0 esprimono la loro totale solidarietà al fotografo Rino Barillari, vittima di una vile aggressione avvenuta in Via Veneto.

Il “King dei paparazzi”, noto per la sua lunga carriera nelle cronache mondane, è stato aggredito dall’attore francese Gerard Depardieu davanti ai tavolini dell’Harry’s Bar. Secondo il racconto di Barillari, Depardieu, infastidito dalla presenza del fotografo, lo avrebbe colpito

con tre pugni. Il personale sanitario del 118, intervenuto prontamente, ha diagnosticato a Barillari una ferita all’altezza del sopracciglio.

Rino Barillari è una figura storica del fotogiornalismo italiano, noto per la sua dedizione e professionalità nel documentare gli eventi più rilevanti del jet set internazionale. Questo episodio di violenza rappresenta un grave attacco alla libertà di stampa e al diritto di cronaca, principi fondamentali che ogni società democratica deve tutelare.

Giornalisti 2.0 condanna fermamente questo atto di violenza e ribadiscono il loro impegno a difendere i diritti dei giornalisti e dei fotografi, che ogni giorno operano per informare il pubblico con verità e trasparenza. Chiediamo alle autorità competenti di fare luce sull’incidente e di adottare le misure necessarie affinché episodi del genere non si ripetano.

Esprimiamo a Rino Barillari la nostra più sincera vicinanza e solidarietà, augurandogli una pronta guarigione. Continueremo a supportare tutti i colleghi che, come lui, svolgono il loro lavoro con passione e coraggio, spesso affrontando rischi e difficoltà.